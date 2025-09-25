“Quimera: La Trinchera lleva la voz de los migrantes a Brasil”

En el Centro de Arte La Trinchera, el telón se alza este 25 de septiembre para presentar Quimera, una obra del Grupo de Teatro La Trinchera que explora los conflictos de identidad de los migrantes. Dirigida por Nixon García Sabando, la pieza regresa tras dos años de pausa y se alista para representar a Ecuador en el Encuentro Latinoamericano de Teatro 2025 en Bello Horizonte, Brasil, los días 1 y 2 de octubre.

Fundado en 1982 en Manta, La Trinchera combina su compromiso local con una proyección internacional, consolidándose como un referente cultural.

Quimera, estrenada en 2018, narra el encuentro de dos soldados fronterizos en una mañana donde la frontera que separa sus países ha desaparecido, desencadenando reflexiones sobre identidad y patriotismo. Esta obra, recomendada para mayores de 12 años, ha recorrido escenarios de América Latina, incluyendo el Festival Internacional Mirada en Santos, São Paulo, en 2023. Su impacto llevó a los programadores de Brasil a invitar nuevamente al grupo, esta vez al evento organizado por la compañía Armatrix.

En Bello Horizonte, La Trinchera compartirá escenario con grupos de Argentina, Colombia, Uruguay y Chile, en la quinta edición de un encuentro que fomenta el diálogo sobre el teatro latinoamericano.

Elenco de La Trinchera

El equipo que viajará incluye a los actores Rocío Reyes, Andrés Reyes, Hernán Reyes y Víctor García, junto al técnico Jorge Gutiérrez. Para García, este viaje es una oportunidad para visibilizar el talento de Manta y reflexionar sobre la migración, un tema que resuena en la región. “Quimera es un material escénico poderoso. Invitamos al público de Manta a acompañarnos este jueves 25 de septiembre a las 19:30 en el Centro de Arte La Trinchera para redescubrirla o verla por primera vez”, expresó.

La Trinchera no solo brilla en el exterior. En Manta, el grupo es un pilar cultural desde que comenzó a recibir apoyo de la Universidad Eloy Alfaro en 1985. Tres años después, fundó el Festival Internacional de Teatro de Manta, que en 2025 celebrará su 38° edición del 17 al 22 de octubre. A pesar de las dificultades económicas, el evento reunirá a compañías de Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, consolidando una tradición que atrae a públicos diversos. “Ya está casi listo. Al regresar de Brasil, retomaremos la logística para este festival que es una fiesta del teatro”, afirmó García.

Recientemente, La Trinchera estrenó Antígona es una franja, otra obra que enriquece su repertorio. Además, desde 1996, mantiene una escuela de teatro para niños y adolescentes, formando nuevas generaciones de artistas. Con Quimera y el festival, el grupo demuestra que el teatro es un vehículo para la reflexión y la transformación social.