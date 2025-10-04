Presidente del IESS dispone “en vivo” la desvinculación de un médico por no entregar un medicamento en el IESS de Manta

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Edgar Lama, ordenó la desvinculación de un médico del Hospital General Manta, luego de constatar que no entregó a un paciente un medicamento que estaba en stock. El hecho fue grabado en video por la propia institución y está colgado en las redes oficiales de la dependencia. Se desconoce si el médico tenía antecedentes similares y si tuvo derecho al debido proceso y a la legítima defensa.

Edgar Lama enfrenta al médico en pleno recorrido

El incidente se registró durante una visita de Edgar Lama a las instalaciones del Hospital de Manta, donde cumplía una agenda de inspección para constatar el funcionamiento de los servicios y escuchar directamente a los pacientes.

En el video Lama consulta a un paciente que no había recibido un fármaco recetado. El presidente del Consejo Directivo confronta al médico tratante y le señala que, según el sistema interno, el fármaco si estaba disponible.

“¿Cómo está, doctor Romero? Tenemos un problema con una receta suya, porque usted aquí en el sistema le ha mandado incompleta la receta al señor”, dice Lama en el video. El médico responde que no prescribió el medicamento porque “está agotado”. Sin embargo, Lama lo contradice de inmediato y ordena que se entregue el fármaco. “Sí hay, descárguelo o entréguelo al paciente, porque sí hay”, enfatiza el funcionario frente a las cámaras.

Orden de desvinculación inmediata

Acto seguido, Lama emite una instrucción directa a las autoridades del hospital para separar al profesional de su cargo.

“Eso no es un error, no es una confusión. No pueden haber confusiones porque esto es el trabajo de las personas, y las personas que cometen errores en su trabajo no pueden seguir trabajando, porque hay errores que cuestan el trabajo. Así que, por favor, desvincúlenlo al doctor”, ordenó Lama.

Minutos después, el presidente del Consejo Directivo reafirmó su posición a través de las redes sociales del IESS:

“No toleramos errores ni negligencias. El paciente no tiene por qué comprar medicamentos cuando sí existen en la Farmacia”, afirmó.

Además en sus cuentas personales lo ratificó: Hoy, en Manta, desvinculamos a un funcionario negligente que no entregaba medicinas a los pacientes, pese a que sí existen los fármacos. No podemos tolerar comportamientos que dañan a nuestros afiliados. Les invitó a denunciar los actos de corrupción y a trabajar juntos por un mejor Seguro Social.

El IESS difundió un vídeo sobre el hecho

La institución acompañó la difusión del video con un mensaje en sus redes sociales:

“Esto es lo que pasa cuando se hace el trabajo.

Pacientes que exigen → respuestas inmediatas

Médicos que sí cumplen → se quedan

Los que no → se van.

Equipos nuevos, medicamentos entregados y resultados que se ven en el Hospital General Manta”.

Supervisión en medio de mejoras hospitalarias

La jornada de supervisión se desarrolló en el marco de una inversión superior a los 834.000 dólares, destinada a fortalecer la atención en el Hospital General Manta mediante la adquisición de equipos médicos para áreas clave como Oftalmología, Gastroenterología, Reumatología y Urología.

Lama destacó que la renovación de equipos es parte de un plan para mejorar la atención y reducir los tiempos de espera. Entre los equipos adquiridos se incluyen cuatro nuevos endoscopios, un espirómetro, un láser oftalmológico y dos lámparas de hendidura para el área de Oftalmología.

“Hoy es un día feliz y determinante porque tenemos más herramientas para cuidar la salud de nuestros asegurados”, afirmó Lama durante un recorrido por las nuevas instalaciones.

Reclamos ciudadanos y control institucional

El caso del medicamento no entregado evidenció deficiencias en la gestión interna de recetas y stock, un problema frecuente en hospitales del IESS que afecta directamente a los pacientes, quienes muchas veces deben comprar medicinas por su cuenta.

Un médico consultado por El Diario dijo que la escasez intermitente de medicamentos es real y atribuible a problemas logísticos y presupuestarios, más que a negligencia individual. Dijo que como médicos trabajan para servir y que las autoridades muchas veces hacen show para quedar bien, pero no necesariamente para cumplir.

El IESS por su parte, intenta proyectar un nuevo estilo de supervisión: presencia directa, control inmediato y medidas disciplinarias visibles