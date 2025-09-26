Peligro en la Avenida Flavio Reyes: estructuras de letreros deteriorados amenazan a peatones

En la Avenida Flavio Reyes el bullicio cotidiano se mezcla con un temor latente. Decenas de vallas publicitarias, algunas visiblemente deterioradas, generan inquietud entre los transeúntes. Estructuras oxidadas que chirrían con el viento y se balancean inestablemente son una preocupación constante, especialmente en la esquina de la Avenida 24, donde un letrero de un hotel luce en precario estado.

María López, ciudadana, camina con cautela por la acera. “Esa valla del hotel en la esquina da miedo. Se mueve mucho y el metal suena raro”, relata mientras señala una estructura corroída. La publicidad, que promociona un hotel con imágenes de playas, está torcida y parece a punto de desprenderse. “¿Y si cae? Es un peligro para todos”, agrega.

Juan Pérez, taxista que recorre la avenida a diario, comparte la misma preocupación. Los letreros varían en tamaño, desde pequeños carteles hasta estructuras de cinco metros de altura, pero muchas muestran óxido, pintura descascarada y bases debilitadas. Los peatones, especialmente niños y ancianos, evitan pasar directamente debajo por temor a un colapso.

Municipio trabaja en soluciones

Rosa Bermúdez, una vendedora local, critica la falta de control. “No parece que haya un catastro real de estas vallas. Son de todos los tamaños y están por todas partes”, sostiene. Para ella, el problema trasciende la seguridad: “Contaminan visualmente la ciudad. No solo se trata de que el municipio cobre tasas, sino de ordenar este desastre”. Bermúdez exige acciones concretas para evitar accidentes y mejorar el ornato de Manta.

Por su parte, el Municipio de Manta reconoce el problema. Marcos Benítez, coordinador de Planificación Estratégica, informó que están trabajando en soluciones. “Estamos actualizando la normativa vigente con una visión a futuro para mejorar el manejo de la publicidad en la ciudad. Esto implica eliminar la mayoría de los letreros obsoletos que no aportan al ornato de Manta por estar deteriorados”, afirmó. Además, la Dirección de Parques y Jardines realiza un levantamiento de información para identificar y retirar las estructuras inseguras.

Vallas y letreros deben tener permisos municipales

La normativa actual, la Ordenanza 039-2021, regula la instalación y control de publicidad exterior en Manta. Aprobada en 2021, establece que las vallas deben contar con permisos municipales, cumplir estándares de seguridad y contribuir al ornato urbano. Los trámites se gestionan en la Calle 9 y Avenida 4ta, en el Palacio Municipal, con costos que varían según el tipo y tamaño de la valla. Sin embargo, esta ordenanza no se ha actualizado desde su aprobación, y vecinos como Bermúdez cuestionan su cumplimiento. “¿Dónde están las inspecciones? Dicen que regulan, pero estas vallas siguen aquí, cayéndose a pedazos”, reclama.

La Avenida Flavio Reyes fue regenerada entre 2017 y 2018. Sin embargo, las vallas deterioradas opacan su atractivo. Bermúdez sugiere un catastro público y multas para los dueños que no mantienen sus vallas.