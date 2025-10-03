Pedro Zuloaga: “Estamos listos para cualquier auditoría, pero no hemos recibido notificación oficial”

El Municipio de Manta se pronunció ante la acción de control anunciada por la Contraloría General del Estado, que inicia una auditoría especial a varias áreas del municipio. Pedro Zuloaga, asesor ejecutivo institucional, ratificó que, hasta el momento, no se ha recibido notificación oficial del proceso, pese a que la Dirección Nacional de Control de Gobiernos Municipales ha sido dispuesta para incluir la solicitud derivada de una denuncia ante la Auditoría General del Estado.

Zuloaga enfatizó la disposición del Municipio de Manta a colaborar plenamente. “Estamos listos para recibir a los auditores tan pronto como llegue la notificación oficial”, declaró. También recordó que el municipio solicitó, hace tres o cuatro meses, auditorías especiales no solo a la Administración Central, sino también a la Unidad del Registro de la Propiedad y la Empresa de Movilidad Pública. “Somos nosotros quienes hemos pedido estas revisiones para garantizar la transparencia”, subrayó, rechazando cualquier insinuación de ocultamiento.

Auditoría sería para las áreas administrativa, financiera y de contratación pública

Esta aprobación de examen especial llega tras meses de solicitudes ignoradas a nivel provincial. Concejales de minoría de Manta lograron que la Contraloría General del Estado (CGE) ordene una auditoría a las áreas administrativa, financiera y de contratación pública del municipio. La medida responde a denuncias sobre precariedad en servicios básicos, irregularidades en contrataciones y un manejo cuestionado de recursos, en un contexto donde la ciudad enfrenta problemas como obras inconclusas y una gestión deficiente de agua y basura.

Respecto a posibles responsabilidades en caso de que se confirmen vulnerabilidades, Zuloaga aclaró que, según la normativa, el equipo auditor determinará sanciones administrativas, civiles o penales, recayendo en las personas involucradas en supuestas irregularidades. “Estamos hablando de hipótesis, porque el proceso ni siquiera ha iniciado. En cuanto a contrataciones, tenemos absoluta tranquilidad: todas las transacciones se realizan con total transparencia”, afirmó.

Defendió el manejo presupuestal, citando el artículo 5506 de la normativa, que permite prever intereses futuros en contratos. “El presupuesto de 2025, aprobado en octubre de 2024, ya contemplaba un millón y medio de dólares para eventualidades, incluyendo refinanciaciones con el Banco del Pacífico o el Banco Mundial. Esto genera solo intereses anuales de más de 100.000 dólares, sin afectación patrimonial. Por eso, no se requirió nueva autorización del Concejo, ya que fue aprobada previamente”, explicó.

“No hay nuevos tributos, solo se han regularizado”

Zuloaga desmintió también la creación de nuevos tributos. “No hay más impuestos; lo que hemos hecho es insertar tarifas para regularizarlas. Por ejemplo, permisos de construcción que antes costaban 200 dólares aquí —frente a 1.000 en otros cantones— ahora se ajustan. Tasas de seguridad para industrias subieron de 2.000 a 10.000-12.000 dólares, alineándonos con vecinos. El impuesto predial está en 7,5%, por debajo del 10% regional, y lo estamos ajustando gradualmente”, detalló. Argumentó que estos ajustes financian mejoras en servicios, aunque reconoció desafíos en la distribución de agua, prometiendo avances con inversiones presupuestarias.

Otro punto sensible es la Tasa Verde, destinada a mantenimiento de áreas verdes. Ingrid Bowen, concejal, denunció que, en una reciente reforma presupuestaria, $650.000 de la Tasa Verde, fueron reasignados a sectores como administración, deportes y participación ciudadana, evidenciando un manejo cuestionable de recursos en el municipio de Manta. Sobre esto, Zuloaga negó una reprogramación. “La tasa verde cubre todas las zonas verdes del cantón, no solo proyectos específicos. Cualquier reforma se enmarca en ese servicio integral. El presupuesto de 2026 está por aprobarse, y allí se verificará si hubo ajustes”, indicó. Aseguró que las reformas presupuestarias son legales y transparentes, alineadas con el Código Orgánico de Planificación.