Obras viales en Manta: ¿por qué las calles siguen abiertas y sin asfalto?

Habitantes de la parroquia rural de Manta, Santa Marianita, señalan que les han prometido construir vías destruidas por el invierno pasado, pero hasta ahora no se cumple. Hipólito Reyes, otro morador dijo que ya se ha conversado con delegados del Municipio de Manta, quienes les han señalado que se van a reconstruir vías. Él aseguró que no ve solución al problema.

Eliana Zambrano, directora de Obras Públicas del Municipio de Manta indicó que más de 300 mil dólares se destinará para la rehabilitación de vías en las parroquias San Lorenzo, Santa Marianita y San Mateo. Esto contempla el plan vial que abarca 107 calles y 70 kilómetros en toda la ciudad. Sin embargo, los trabajos enfrentan retrasos debido a problemas nacionales en el suministro de asfalto. Esto dijo ha frenado la ejecución de varias obras críticas antes del inicio de la temporada invernal.

Inversión en parroquias rurales

Zambrano informó que las intervenciones rurales se han planificado en coordinación con los gobiernos parroquiales y la comunidad. En Santa Marianita, se destinarán 190 mil dólares para la pavimentación de cuatro sectores prioritarios. Allí constan Aguas Bellas y Punta de la Barca, donde el cruce de un cauce de río afecta el acceso al cementerio local y a comunidades cercanas.

En San Lorenzo, la inversión será de 110 mil dólares, con énfasis en la vía principal de la parroquia. Este sector sufre acumulación de agua durante la temporada de lluvias, especialmente en la zona cercana al cementerio.

En total, la inversión rural superará los 300 mil dólares, recursos destinados a mejorar la movilidad y la conectividad de estas comunidades.

“Las cabeceras parroquiales son competencia municipal, mientras que las áreas rurales fuera de estas jurisdicciones requieren convenios con el Gobierno Provincial”, explicó Zambrano, detallando que el proceso de coordinación ya se encuentra en marcha.

Dependencia del suministro de asfalto

Uno de los principales obstáculos para el avance de las obras es la intermitencia en la entrega de asfalto desde la Refinería de Esmeraldas, situación que afecta a municipios de todo el país.

Según Emilio Macías, coordinador de Infraestructura de Manta, el contratista municipal recibe únicamente tres tanqueros de asfalto por semana, cantidad insuficiente para mantener un ritmo constante de trabajo.

“Con una semana de despacho logramos casi terminar dos kilómetros de un carril en Costa Azul, pero la demanda es mucho mayor”, explicó Macías.

Esta limitación ha provocado que obras como la de Costa Azul, una de las vías más largas incluidas en el contrato con 2.5 kilómetros y cuatro carriles, se mantengan abiertas durante semanas, generando molestias a la ciudadanía.

Planificación para evitar nuevos retrasos

macías dijo que se ha adoptado una estrategia que prioriza terminar completamente las vías abiertas antes de iniciar nuevas intervenciones. Actualmente, los frentes activos incluyen la calle 105, calle 108, y tramos en sectores como Ubrirríos 2 y Palmar.

Una vez concluidas estas obras, el plan contempla intervenir las calles principales del centro de Manta. Allí constan vías deterioradas que generan reclamos de conductores y peatones.

Macías señaló que no se abrirán más calles hasta garantizar el abastecimiento de asfalto:

“No podemos arriesgarnos a dejar vías abiertas sin certeza de cuándo podremos asfaltarlas. Es la primera vez que enfrentamos esta situación, que no depende del municipio sino de un problema nacional”.

Obras previstas antes del invierno

El objetivo indicó es acelerar los trabajos antes de la llegada del invierno, época en la que las lluvias dificultan la ejecución y generan daños adicionales en la infraestructura vial.

En la zona rural, además de San Lorenzo y Santa Marianita, está prevista la construcción de callejones en San Mateo, con inicio programado tan pronto como se regularice el suministro de material.

En el casco urbano, las intervenciones incluirán calles clave como la 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, además de sectores como Jocay y Eloy Alfaro. Según lo socializado previamente con dirigentes barriales. El contrato actual contempla un 70% de obras en asfalto y 30% en pavimento rígido. Aquello refuerza la necesidad de contar con un suministro estable para cumplir los plazos proyectados.

Contexto nacional de la crisis

La crisis en el abastecimiento de asfalto comenzó tras el terremoto de 2016. Luego se agravó con el reciente incendio en la Refinería de Esmeraldas, principal fuente de distribución de este material en Ecuador.

Esta situación ha afectado simultáneamente a diversos municipios, que han emitido comunicados para informar sobre los retrasos en sus planes viales.

En Manta, las autoridades municipales recalcaron que la ejecución del plan depende directamente de la normalización del despacho de asfalto. Este factor clave para avanzar en la rehabilitación de calles y cumplir con la planificación establecida.