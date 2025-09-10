Ministro de Salud supervisa atención médica en el hospital Rodríguez Zambrano de Manta

El ministro de Salud Pública, Jimmy Martín, realizó una visita técnica al Hospital Rodríguez Zambrano de Manta. Lo hizo con el fin de constatar el estado actual de los servicios médicos. Además de evaluar la disponibilidad de medicamentos e insumos, y atender reclamos ciudadanos por irregularidades en la atención.

Durante su recorrido, el Ministro inspeccionó áreas clave como farmacia, bodegas y salas de hospitalización. Además, mantuvo diálogos con el personal médico, administrativo y pacientes, quienes expusieron preocupaciones como la escasez de turnos especializados y la falta de programación quirúrgica. Uno de los casos mencionados fue el de Carmen Chila, quien requiere una operación ginecológica aún sin fecha definida.

Uno de los principales temas abordados fue el proyecto para implementar un servicio de hemodiálisis en el hospital, lo que permitiría ampliar el acceso a tratamientos especializados. “El objetivo es garantizar un servicio de calidad para los mantenses”, señaló Martín, quien anunció medidas inmediatas para redistribuir medicamentos y fortalecer la infraestructura operativa del centro.

Escasez de medicamentos e insumos afecta atención

Según Manuel Guzmán, subdirector de Medicamentos del hospital, hasta hace dos semanas el centro registraba un desabastecimiento del 75 % en medicamentos y del 70 % en insumos médicos. También se reportaron deficiencias en equipos esenciales para las áreas de emergencia y cirugía.

El Hospital Rodríguez Zambrano es el principal centro de referencia en salud para el sur de Manabí. Este centro médico atiende a una población estimada de 500.000 personas provenientes de cantones como Manta, Jaramijó, Montecristi, Jipijapa, Paján y Puerto López.

La visita ministerial se produce en un contexto de presión social y demandas ciudadanas por la mejora de los servicios públicos de salud en la región.

Reducción presupuestaria y creación de comité nacional

A pesar de que el Ministerio de Salud recibió en 2023 el presupuesto más alto en su historia reciente (USD 3.219 millones), el sector ha experimentado una reducción acumulada de USD 421 millones en tres años. Para 2024 el presupuesto fue de USD 2.959 millones, y en 2025 cayó a USD 2.798 millones.

La reducción ha impactado directamente en la operatividad hospitalaria, la compra de medicamentos y la atención a poblaciones vulnerables.

Ante este panorama, el 19 de agosto de 2025 el presidente Daniel Noboa decretó la creación del Comité Nacional de Salud Pública. El objetivo es coordinar acciones y evaluar el desempeño del sistema sanitario a través de indicadores de acceso, calidad y seguridad.

Actualmente, Ecuador cuenta con tres comités relacionados con el sector salud. Todos con el objetivo de mejorar la atención y garantizar el abastecimiento de medicamentos, en un contexto donde los desafíos presupuestarios continúan limitando la respuesta institucional.