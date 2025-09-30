Más del 60 % del muro costero de la vía Puerto – Aeropuerto de Manta presenta daños estructurales

Eduardo Jurado, presidente de la Junta Cívica de la parroquia Los Esteros en Manta, Manabí, Ecuador, alertó que más del 60 % del muro de escollera costero ha colapsado, generando riesgo inminente para la vía que conecta el puerto con el aeropuerto, especialmente ante la proximidad del invierno.

Deterioro de infraestructura pone en riesgo vialidad estratégica

El muro de escollera que está entre las parroquias de Manta, Los Esteros y Tarqui, fue construido en el año 2000. La obra, parte de un proyecto ejecutado por Autoridades Portuaria, se financió con fondos del Gobierno Nacional. La obra fue entregada en 2005 al Ministerio de Obras Públicas, y en 2015 fue transferida al Municipio de Manta, con el compromiso de dar mantenimiento después de 10 años de uso, según el dirigente.

Sin embargo, según Jurado, el municipio no ha realizado los trabajos de apuntalamiento y sellamiento requeridos, lo que ha provocado el deslizamiento de las piedras. Actualmente, se calcula que el 60 % de la estructura ha colapsado, afectando aceras y poniendo en peligro la ciclovía y la circulación vehicular.

La situación se torna crítica ante la inminente temporada invernal, prevista para iniciar en noviembre, cuando el oleaje costero aumenta significativamente, generando mayor presión sobre la estructura debilitada.

Puntos críticos y antecedentes del proyecto

Jurado explicó que existen al menos 12 puntos críticos a lo largo del tramo que comprende desde el astillero hasta donde se localiza el río muerto. En las zonas más afectadas, las piedras utilizadas —de entre 3 y 4 toneladas— han cedido ante la pérdida de la base de pedraplén (material de relleno). Por contraste, en las zonas donde se colocaron piedras de 8 a 10 toneladas, el muro presenta mejor resistencia.

El deslizamiento no se debe únicamente a efectos del oleaje o del aguaje. También al proceso de erosión que ha reducido la capa de arena que sostiene el muro. Esto ha permitido que las piedras se hundan y se desplacen, refirió.

En 2021, según Jurado, se realizó una mesa de trabajo con funcionarios de Obras Públicas del Municipio de Manta, quienes levantaron un informe técnico comprometiéndose a intervenir. Sin embargo, la única acción tomada fue el vertido de tres volquetas de piedra de lastre, motivada por la realización de una competencia deportiva en el sector.

Alcaldía confirma levantamiento de proyecto, pero recursos son limitados

La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, confirmó que desde su administración se ha levantado un proyecto técnico en conjunto con la Dirección de Riesgos municipal y la Prefectura de Manabí. El documento está a cargo del director Javier Alonso, y se encuentra en fase de presentación a diferentes entidades para la consecución de fondos.

Valdivieso indicó habló de las limitadas competencias y recursos económicos del municipio de Manta. Por esto dijo, se busca trabajar de manera coordinada con el Gobierno Provincial de Manabí y actores del sector privado. En este contexto, la empresa SEAFMAN ha brindado apoyo para acciones de remediación ambiental y mejoras en el entorno costero.

La alcaldesa reiteró el compromiso de la municipalidad para continuar articulando esfuerzos antes del invierno. Destacó la necesidad urgente de colaboración interinstitucional para evitar una emergencia mayor.

Llamado a reponer escollera y evitar mayores daños

Como medida inmediata, Jurado solicita que el Municipio de Manta gestione con la Prefectura de Manabí la entrega de al menos 3.000 metros cúbicos de piedra escollera. Esto como parte de un convenio suscrito durante el Gobierno pasado de Guillermo Lasso. Fueron 7.000 metros cúbicos del material acordados en ese entonces entre estas dos instituciones.

Un total de 3.000 ya han sido utilizados en otras zonas afectadas durante el último invierno. La reposición del material permitiría realizar una intervención temporal de mantenimiento correctivo. Según los pliegos de contratación originales, es un procedimiento contemplado para reforzar la estructura cuando esta muestra signos de falla.

Jurado advirtió que, de no actuar con urgencia, para inicios de 2026 el 80 % del muro podría estar completamente colapsado. Esto afectaría directamente la infraestructura turística, pesquera y de transporte de la ciudad.

Contexto técnico y geográfico

El muro de escollera de Manta cumple una doble función: sirve como protección contra la erosión costera. Actúa como soporte estructural para la vía que conecta el Puerto de Manta con el Aeropuerto Eloy Alfaro. Además, forma parte del malecón de la ciudad, en una zona con alta densidad poblacional y actividad pesquera.

La pérdida de esta infraestructura afectaría no solo la movilidad urbana. Sino también el desarrollo económico local, dada la importancia de la logística portuaria y el turismo costero en el cantón.