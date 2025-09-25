Manta une fuerzas contra la trata: Convenio con Our Rescue marca un nuevo capítulo en la prevención

Este 25 de septiembre, en el Salón de la Ciudad, se firmó un Convenio de Cooperación Internacional entre el Municipio de Manta y la ONG Our Rescue. Esto en conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. El evento representa un paso decisivo en la lucha contra un delito que azota a la región, con énfasis en la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerables.

Alicia Acosta, directora de proyectos de Our Rescue en Ecuador, enfatizó que este acuerdo busca “proteger los derechos de nuestros niños y niñas de adolescencia”, priorizando la prevención como herramienta clave.

Manta aún no tiene cifras exactas sobre la trata de personas

El convenio surge en un contexto alarmante. Aunque Manta carece de cifras exactas locales –precisamente uno de los objetivos del acuerdo es articular un fondo real con otras ciudades de Manabí–, Ecuador enfrenta una crisis grave. Este convenio no solo fortalece la articulación interinstitucional, sino que responde al llamado global del Día Internacional, establecido en 1999 para honrar la Ley Palacios de Argentina contra la prostitución infantil.

En Ecuador, donde la trata se destina principalmente a explotación sexual y laboral, la prevención es vital para romper el ciclo. “Hemos detectado que la mayor forma de combatir esto es previniendo”, precisó Acosta.

Según datos del Ministerio del Interior, entre 2017 y octubre de 2024 se identificaron 1.075 víctimas de trata, en su mayoría mujeres (84%). A nivel nacional, la trata afecta al 70% de la población de manera indirecta, con el 70% de los casos involucrando a mujeres y el 80% de ellas siendo niñas entre 12 y 17 años. Manabí ve agravada su situación por la pobreza extrema, sequía y falta de servicios básicos, que facilitan el reclutamiento por bandas criminales”, detalló Acosta.

Charlas colectivas en escuelas identificadas por la Policía Nacional y el Municipio

El programa aún en fase de implementación, comenzará con charlas colectivas en escuelas de alto riesgo identificadas por el Municipio y la Policía Nacional. Estas instituciones, que han reportado incidentes previos de trata y explotación, serán el foco inicial. “Tomamos en cuenta las bandas que reclutan niños pequeños para delitos que terminan en explotación sexual”, precisó Acosta. El Municipio colaborará facilitando acceso a redes de seguridad, como la Casa de la Mujer –un refugio para víctimas de violencia–, y apoyando campañas preventivas. Juntos impulsarán “El Poder de Todos en la Carrera”, una iniciativa que ya integra a la comunidad en la detección temprana de casos.

Our Rescue aportará su experiencia global, incluyendo el uso de Samay. Este es un perro de apoyo emocional que detecta material de abuso sexual en operativos policiales. Logrando rescatar hasta 50 dispositivos USB por intervención.

Qué es Our Rescue y desde cuándo está en Ecuador

Our Rescue, una organización no gubernamental con sede en Utah, Estados Unidos, fundada en 2013 como Operation Underground Railroad (O.U.R.), se especializa en operaciones encubiertas contra la explotación sexual infantil y el apoyo a sobrevivientes.

Desde su llegada a Ecuador en 2023, ha enfocado sus esfuerzos en Manabí, iniciando con un comedor comunitario en Canoa tras un caso de trata. “Nos dedicamos al área operativa y preventiva”, explicó Acosta, quien, junto al director de la misión en Ecuador, Miguel Salazar, lidera el proyecto “El Poder de Tu Voz”.

Como parte de esta iniciativa, también consta la primera edición de la carrera ‘El Poder de tu Voz’. Será este 27 de septiembre en el Parque Centenario desde las 07h00. Esta actividad, que ya cuenta con 230 inscritos en una carrera de sensibilización, cuenta con la participación de planteles educativos para fomentar la conciencia ciudadana.