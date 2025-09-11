Manta se proyecta al mundo: Foro ‘Hablemos Marca Ciudad’ inicia construcción colectiva

Manta se prepara hacia su posicionamiento global con el foro ‘Hablemos Marca Ciudad’. Esta es una iniciativa liderada por Manabí Estratégico que busca construir una identidad colectiva para la ciudad. El evento, programado para el 26 de septiembre de 9:00 a 13:00 en el auditorio del Banco Central, reunirá a ciudadanos, gremios, académicos y sectores productivos en un esfuerzo conjunto por definir qué hace única a Manta.

La iniciativa Marca Ciudad no se trata de diseñar un simple logotipo, sino de forjar una identidad que represente los valores, la cultura y las aspiraciones de los mantenses. Así lo explicó Jimmy Villegas, coordinador del foro y miembro de Manabí Estratégico. “Este foro es el punto de partida para que la gente entienda que la Marca Ciudad nacerá del aporte de todos. No es una presentación, es una construcción colectiva”.

Por su parte, Fabián Sánchez, también coordinador, destacó que “esto va más allá de una estrategia de marketing; es la unión de sectores productivos, académicos, gremiales y ciudadanos para consolidar una identidad que proyecte a Manta al mundo”.

Ponentes en el foro de Marca Ciudad

El foro contará con cuatro ponentes de alto nivel: Verónica Arévalo, docente de la Universidad Católica de Manabí; Isidro Alcívar, de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM); Ronald Antón; y Alexandra Palma. Esta última abordará el turismo digital como una herramienta clave para posicionar a Manta como destino atractivo. Sus exposiciones sentarán las bases para un diálogo abierto, donde los asistentes podrán aportar ideas y perspectivas.

Manabí Estratégico ya lleva seis meses estructurando esta propuesta. En esta iniciativa también participan la Cámara de Comercio, el Colegio de Arquitectos y la Junta Cívica de Manta. Este esfuerzo colaborativo refleja el compromiso de diversos sectores por hacer de Manta una ciudad reconocida globalmente.

Hay un cronograma de actividades

El foro ‘Hablemos Marca Ciudad’ es solo el comienzo. El próximo evento, Manta Marca Destino, contará con la participación de consultores internacionales responsables de marcas ciudad exitosas, como las de República Dominicana, Perú y Panamá. Estos expertos compartirán experiencias para inspirar el proceso local. La convocatoria al foro es abierta, y los costos del evento son asumidos íntegramente por los integrantes de Manabí Estratégico, demostrando su compromiso con el desarrollo de la ciudad.

La construcción de la Marca Ciudad busca integrar a todos los mantenses en un proceso participativo. “Queremos que cada ciudadano sienta que su voz cuenta. Esta es una oportunidad para que Manta brille en el escenario global”, concluyó Villegas. El foro del 26 de septiembre será un espacio clave para dar los primeros pasos hacia ese objetivo, consolidando una identidad que una tradición, innovación y orgullo local.