Manta renueva normativa de cementerios para ordenar servicios y bóvedas; esto implica nuevos precios por los servicios

Nuevos valores deberán cancelar los ciudadanos que realicen mejoras en las bóvedas que mantengan en los cementerios municipales de Manta. Esto debido a que el Municipio de Manta actualizó la normativa que regula los costos y servicios en estos espacios municipales. La medida no había sido revisada desde 2003, cuando se ajustaron las tasas tras el cambio de moneda.

Según Soraya Proaño, especialista encargada de los cementerios, esta reforma, publicada en el Registro Oficial en octubre de 2018, busca no solo actualizar los valores, sino también establecer un marco claro para las obligaciones del municipio y los usuarios, promoviendo el mantenimiento adecuado de las bóvedas.

Municipio avanza en un catastro de las bóvedas

Durante más de 20 años, la falta de una normativa integral generó desafíos, como bóvedas abandonadas o en mal estado, lo que afectaba tanto la estética como la salubridad de los cementerios. “Hemos trabajado en mesas técnicas para afinar detalles y regular aspectos como el mantenimiento y la identificación de titulares”, explicó Proaño. Desde 2020, cuando asumió la gestión, se ha avanzado en un catastro estructural que ya cubre entre el 50% y 60% de las bóvedas, aunque persiste el trabajo de localizar a los responsables, muchos de los cuales han fallecido o migrado, se informó.

700 solicitudes cada mes

En el Cementerio General, el más antiguo y concurrido, se reciben unas 700 solicitudes mensuales para mejoras, exhumaciones o sepulturas. Una de ellas es la que tramitó Gladys Chávez, quien, junto a su familia, invirtió cerca de $1,800 en la reconstrucción de las bóvedas de sus padres y abuela en el Cementerio General de Manta. “Tuvimos que exhumar tres cuerpos y arreglar todo porque las bóvedas estaban deterioradas. No había dinero antes, pero con ayuda de mis hermanas en Estados Unidos lo logramos”, relató Chávez. Este esfuerzo, que incluyó pintura, reparaciones estructurales y traslados, busca dignificar el descanso de sus seres queridos y evitar que las bóvedas colapsen. El cementerio general de Manta tiene más de 70 años de historia.

“Siempre se han pagado las tasas por los servicios”

Proaño destacó que la nueva normativa regula tasas por servicios como colocación de lápidas, rejas o pintura, ajustadas al salario básico para evitar revisiones anuales. “Estos pagos siempre han existido, pero eran valores irrisorios y por eso trabajamos en la actualización de los valores por servicio. Actualmente por un permiso de exhumación se paga una tasa de 23,50, por colocar una lápida 20,45, por colocar cubierta o techado sobre las bóvedas 30,83, entre otros.

Sin embargo, Proaño aclaró que los cementerios municipales son espacios de uso público, no de propiedad privada, por lo que no existe herencia ni cesión de derechos. “Muchos creen que compraron la bóveda, pero es un espacio público por el que se paga una tasa anual según el área y el número de bóvedas”, explicó.

Espacios recuperados

La reforma también aborda la recuperación de espacios. Desde 2020, el municipio ha recuperado aproximadamente el 20% de pasillos obstruidos, reubicando bóvedas para facilitar el acceso y dignificar los cementerios. “Cuando asumimos, estaban colapsados, sin espacio para sepulturas. Hoy, ante emergencias, asignamos lugares según la zona del usuario”, afirmó Proaño. En el cementerio de Eloy Alfaro, por ejemplo, se habilitaron 200 nuevas bóvedas. Mientras que en Marbella se avanza en un cerramiento de 250 metros, con un 75% de progreso.

La normativa también responde a necesidades actuales. La inseguridad y el aumento de fallecimientos han incrementado la demanda de espacios, superando incluso los niveles de la pandemia, comunicó la funcionaria.

A pesar de esta nueva normativa, para octubre y noviembre, el municipio permitirá a los ciudadanos pintar bóvedas sin costo adicional, siempre que estén al día con las tasas. Además, se planea una convocatoria para completar el catastro. Se insta a los familiares a regularizar la titularidad y reparar bóvedas en mal estado, evitando problemas como la contaminación visual o la exposición de restos.