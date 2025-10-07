Manta prepara congreso nacional de seguridad para bomberos en octubre

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Manta ha anunciado su programación para octubre, mes dedicado al Día Nacional del Bombero. Julio Roca, jefe del cuerpo, detalló las actividades planeadas para reconocer la labor de sus miembros. El Día del Bombero está establecido por la Ley de Defensa contra Incendios el 10 de octubre.

Se informó que el 10 de octubre inicia a las 6:00 con una entrega de floral y toque de diana en la estación principal, seguido de un minuto de silencio por bomberos caídos. A las 7:00 se realizará una romería en el redondel del bombero. A las 8:00 habrá una misa en la Iglesia de La Merced, con participación de bomberos, familiares y exmiembros.

Roca mencionó que la misa incluirá una oración por la salud del mayor Johnny Cedeño. El desfile recorrerá la calle 13 hasta la avenida 24, y cerrará con una sesión solemne a las 11:00 en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Participarán bomberos rentados, voluntarios y juniores, junto a autoridades civiles, militares, educativas y gremiales. Se entregarán reconocimientos a entidades públicas y privadas. El evento sigue una tradición de 134 años de la casaca roja, fundada en 1891 tras la llegada de la primera máquina contra incendios. Roca indicó que las actividades buscan dar visibilidad a la labor diaria de los bomberos.

Congreso Nacional de Seguridad

Paralelamente, del 17 al 18 de octubre se celebrará el Primer Congreso Nacional de Seguridad y Salud Bomberil Manta 2025, organizado por la Jefatura de Seguridad Ocupacional del cuerpo. José Rodríguez, subteniente y jefe de seguridad y salud, confirmó la participación de 44 delegaciones de provincias, cantones del Ecuador, incluyendo Galápagos y el Oriente. “Es el primer congreso de este tipo, con curiosidad por el tema de seguridad operacional en bomberos“, dijo Rodríguez. El evento es gratuito para delegaciones y dirigido a jefes, subjefes, personal operativo y de talento humano.

El congreso incluirá 15 ponencias de expertos nacionales e internacionales, docentes de maestrías universitarias. Se abordarán actualizaciones de normativas de seguridad y salud, y el apoyo de instituciones como el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo y Seguro Social. Rodríguez enfatizó que los bomberos enfrentan riesgos específicos, como inmersiones, trabajos verticales, eventos geológicos, psicosociales, balísticos, químicos y de fuego, y el congreso busca estandarizar respuestas para prolongar la vida profesional de los bomberos.

Las delegaciones llegarán desde el 16 de octubre, con inicio a las 8:00 del 17. El mes cerrará con olimpiadas bomberiles, que unirán a rentados y voluntarios en actividades deportivas para promover salud y confraternidad.

Roca destacó la llegada de un carro escalera de 105 pies, que reemplazará a uno de 45 años, como parte de la gestión actual. También se presentará la Fundación 911. Estas iniciativas responden a la necesidad de fortalecer la institución ante diversos riesgos.

El cuerpo invita a la ciudadanía a participar en las actividades del 10 de octubre para conocer su labor.