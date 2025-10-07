Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

El Municipio de Manta avanza en un proyecto de seguridad que incluye la instalación de 105 cámaras nuevas. Con una inversión superior a $350.000. La mañana de este martes 7 de octubre del 2025 el trabajo de instalación se cumplió en la playa Tarqui.

Allí Carlos Villaprado, de uno de los restaurantes del Parque del Marisco, en Tarqui, aplaudió la gestión porque no solo brindará más seguridad a ellos sino también a los turistas, por lo que esperan que esto fomente que haya más visitas a este sector de la ciudad. “Todo lo que mejore la seguridad para los locales y turistas beneficia a Manta. Espero que funcione para el próximo feriado nacional”, acotó.

En 2024, reportes de la Policía Nacional indicaron un aumento de robos en áreas comerciales de Manta, lo que subraya la relevancia del proyecto.

Xavier Briones, coordinador de Gestión Territorial del municipio de Manta, manifestó que este proyecto inició a principios de 2025 bajo el Plan Cantonal de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica. El proyecto contempla 50 nuevos puntos con postes, brazos y megáfonos, además reemplaza 44 cámaras obsoletas (22 del ECU-911 y 22 municipales) y suma 11 cámaras móviles. De acuerdo al funcionario, la iniciativa, en convenio con el ECU-911, busca prevenir delitos en 33 zonas críticas identificadas en las parroquias Manta, Tarqui, Eloy Alfaro, San Mateo y zonas rurales.

Ubicación se definió con apoyo de la Policía Nacional

Briones explicó que las ubicaciones se definieron tras un análisis técnico junto con la Policía Nacional y el ECU-911, basado en datos de geolocalización de robos, violencia y otros delitos en los últimos meses. “No es una colocación al azar; las cámaras están en sectores priorizados por su incidencia delictiva, como avenidas turísticas, el centro y barrios”, detalló Briones.

Actualmente, Manta cuenta con 102 cámaras operativas, pero con las nuevas instalaciones, el total ascenderá a 149.

De las 105 cámaras, 50 son PTZ con rotación de 360 grados y módulos de dos cámaras fijas de 180 grados cada una, garantizando grabación continua para evitar puntos ciegos en incidentes como accidentes o robos. Una cámara PTZ es una cámara motorizada, cuyo acrónimo significa Pan (Panorámica), Tilt (Inclinación) y Zoom (Zoom), que puede girar horizontalmente, inclinarse verticalmente y hacer zoom de forma remota.

Además, 80 cámaras incluyen megafonía y serán operadas desde el centro de monitoreo del ECU-911, permitiendo emitir alertas o instrucciones en tiempo real. “La megafonía facilita orientar a la ciudadanía o hacer llamados de atención”, afirmó Briones. El proyecto, ejecutado por un proveedor contratado tras un proceso público, está al 55% de avance, con instalación de postes y cámaras en curso. Se espera que estén operativas en 21 días, tras pruebas de conectividad.

Lo que se viene tendrá reconocimiento facial

El sistema prepara una futura integración de inteligencia artificial para detección facial y de placas, apoyada por una carta de intención con el programa INL (International Narcotics and Law Enforcement Affairs). El INL es un operante internacional de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos. “Se gestionan más cámaras; este proyecto avanza y esperamos conseguir y ejecutar ese proyecto lo más pronto posible”, acotó Briones.

Paralelo a la instalación de las cámaras, el personal municipal y del ECU-911 recibe capacitación para operar las mismas, optimizando la respuesta ante emergencias.

Según datos del ECU-911, las cámaras han contribuido a reducir incidentes en un 15% en ciudades con sistemas similares. Actualmente los ciudadanos observan los postes en barrios y avenidas como la Flavio Reyes. Gustavo Saltos, presidente del barrio 8 de Abril, mencionó que esperan resultados concretos. “En nuestro barrio uno de los ojos de águila está dañado hace mucho tiempo”, recordó.