La Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana en Manabí tendrá su reina

La Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana (AmCham) Manabí se prepara para un evento sin precedentes en sus 35 años de historia. Por primera vez, la institución realizará la elección de su reina, un evento que promete ser un éxito en la Manta. La presentación de las ocho candidatas que buscan la corona se llevó a cabo este jueves 2 de octubre en Manta. Este tuvo como escenario Dolly´s Internacional Diner, ubicado en Plaza del Sol. Este evento marca el inicio de una serie de actividades que culminarán con la gala final el 20 de octubre.

La Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana, con sede en Manabí, ha sido un pilar en el desarrollo económico y comercial de la región. Con 35 años de trayectoria, la institución ha trabajado incansablemente para fortalecer las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos, promoviendo el comercio y la inversión. La elección de una reina es un paso significativo en la historia de AmCham Manabí, y refleja el compromiso de la institución con la comunidad y la juventud, dijo Freddy Platón, presidente.

Presentación de las candidatas

Las ocho candidatas que se disputan la corona fueron presentadas en un evento especial, donde mostraron su belleza, carisma y compromiso con la comunidad. Además cada una de ellas ha sido seleccionada por su capacidad para representar los valores y la misión de AmCham Manabí. La preparación de las candidatas estará a cargo de Ronald García, un experto en el ámbito de la belleza y la pasarela.

La gala final se llevará a cabo el 20 de octubre en el Mantahost Hotel. El evento promete ser un espectáculo de alta calidad, con música, baile y pasarela. La reina electa se convertirá en una embajadora de AmCham Manabí, participando en actividades sociales y promoviendo la misión de la institución.

Platón destacó que la elección de la reina es un paso importante para la institución. “Esperamos que nuestra reina se involucre en todas las actividades sociales que desarrolla nuestra institución, promoviendo la solidaridad y el compromiso con la comunidad”, señaló. La reina electa tendrá un papel fundamental en la promoción de los valores y la misión de AmCham Manabí.