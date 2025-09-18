Inicia fundición de bordillos en el centro de Manta, previo a la construcción de aceras en área regenerada

La construcción de nuevas aceras en la avenida 6 está dando un nuevo rostro al centro de la ciudad. Aquí se hace la renovación de redes de agua y alcantarillado y también el soterramiento de cableado y la instalación de adoquines decorativos. La regeneración de esta zona de Manta inició desde la avenida Malecón hasta la avenida 6, y desde la calle 6 hasta la calle 13. Sin embargo, hay proyecciones hacia la calle 14 en algunos sectores.

Pamela García, comerciante de la zona, indicó que solo espera que ya no haya más atrasados, porque la actividad comercial ha decaído debido a estos trabajos.

Actualmente el proyecto ha avanzado en estas últimas semanas. En estos días la avenida 4 ya ha sido culminada, mientras que en la calle 8 los trabajos están en pleno desarrollo. Se estima que en un par de meses las obras lleguen a la calle 13, completando una fase clave.

Regeneración de esta zona alcanza los 2,7 millones de dólares

La inversión para esta regeneración alcanza los 2.7 millones de dólares, dentro de una macrointervención de 22 millones en la parroquia Manta, recordó Emilio Macías, coordinador de obras municipales. El proyecto de regeneración del centro abarca seis avenidas, incluyendo el Malecón. Además, las mejoras promueven el ornato y la seguridad en el área bancaria.

La Empresa Pública Aguas Manta comunicó que el proceso incluye la fundición de bordillos, el relleno y compactado del suelo, y la colocación de tuberías para el sistema hidrosanitario. Además de colectores de aguas lluvia, rejillas y sumideros para prevenir inundaciones. Estas mejoras no solo garantizan una mejor infraestructura, sino que también priorizan la seguridad y la movilidad de los peatones, se informó.

El soterramiento del cableado eléctrico es otro componente en esta obra, contribuyendo al ornato de la zona céntrica al eliminar el desorden visual de los cables aéreos.

Las avenidas 2 y 3, por su parte, han sido ampliadas para facilitar el tránsito, mientras que las nuevas aceras con adoquines decorativos embellecen el entorno y mejoran la movilidad de los transeúntes. Este proyecto abarca seis avenidas clave y está diseñado para ofrecer mejores condiciones de movilidad. Especialmente para las personas que se desplazan a pie por el centro de Manta.

Mientras los trabajos se intensifican, las autoridades recomiendan a los ciudadanos circular con precaución en las zonas de trabajo. Además de ser posible, tomar vías alternas para evitar inconvenientes.

Días atrás la alcaldesa Marciana Valdivieso señaló que la regeneración de esta zona céntrica es una transformación desde la raíz, porque allí se cambió el sistema hidrosanitario que ya estaba obsoleto. La obra presenta un diseño funcional, pero se espera el cuidado y el compromiso ciudadano.