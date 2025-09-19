Hospital de Manta inaugura servicio de broncoscopía para diagnósticos respiratorios

El Hospital General Rodríguez Zambrano de Manta inauguró su servicio de broncoscopía. Se trata de un espacio diseñado para fortalecer los diagnósticos y tratamientos de enfermedades respiratorias. La activación de esta unidad, que amplía la cartera hospitalaria, permitirá ofrecer procedimientos más oportunos y especializados a pacientes con patologías pulmonares.

El acto inaugural, realizado de manera interna este viernes, contó con la participación de autoridades locales, directivos médicos y administrativos del hospital. También estuvieron especialistas en neumología, personal de enfermería y un broncoscopista.

Rolando Gavilanes, gerente del hospital, expresó su satisfacción por el inicio de este proyecto. “Este espacio fortalece nuestra cartera hospitalaria y nos permite atender de manera más precisa y oportuna a nuestra comunidad. Es un avance que beneficia directamente a los pacientes y refuerza el compromiso de nuestro hospital con la salud de Manabí”, señaló Gavilanes.

Los primeros estudios de broncoscopía

Inmediatamente después de la inauguración, se realizaron los primeros tres estudios de broncoscopía en pacientes hospitalizados, marcando el arranque operativo del servicio. Estos procedimientos, que permiten explorar las vías respiratorias mediante un broncoscopio flexible, son clave para diagnosticar afecciones como infecciones pulmonares, obstrucciones, tumores o enfermedades inflamatorias, explicó Rossana Toro, neumóloga del hospital.

Ella indicó que la incorporación de esta técnica reduce la necesidad de derivar pacientes a otras provincias, optimizando tiempos y costos para las familias. “La broncoscopía mejora significativamente nuestra capacidad de diagnóstico y tratamiento para pacientes con problemas respiratorios. Podemos identificar con mayor precisión condiciones como el cáncer de pulmón, infecciones crónicas o enfermedades intersticiales, además de realizar intervenciones terapéuticas como la remoción de cuerpos extraños o secreciones”, indicó Toro, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en neumología y ha liderado la implementación de protocolos para este servicio.

Contaminación agrava las enfermedades respiratorias

El servicio de broncoscopía se suma a los esfuerzos del hospital por responder a la creciente demanda de atención especializada en Manabí, una provincia con más de 1.8 millones de habitantes y donde las enfermedades respiratorias, agravadas por factores como la contaminación y los cambios climáticos, son una preocupación constante. Según datos del Ministerio de Salud Pública, las infecciones respiratorias agudas representaron el 12% de las consultas externas en Manabí en 2024, lo que subraya la relevancia de esta nueva unidad.

La colaboración con el Hospital de Especialidades de Portoviejo fue fundamental para el arranque del proyecto, ya que el broncoscopista asignado capacitó al personal local y supervisó los primeros procedimientos. “Este apoyo interinstitucional nos permitió iniciar con estándares de calidad altos. Ahora, nuestro objetivo es consolidar el servicio y capacitar a más especialistas en el hospital”, añadió Toro.

Se programa atender diez pacientes semanales

Pacientes y familiares consultados expresaron alivio por la disponibilidad de este servicio en Manta. “Antes, un estudio como este significaba viajar a Portoviejo o Guayaquil, lo que era costoso y complicado. Ahora, tenerlo aquí es un gran alivio”, comentó Ana López, familiar de uno de los pacientes atendidos durante la jornada inaugural.

El hospital planea ampliar la cobertura de este servicio en los próximos meses, con la meta de realizar al menos 10 broncoscopías semanales para atender tanto a pacientes hospitalizados como ambulatorios. Además, se gestiona la adquisición de equipos adicionales y la formación continua del personal para garantizar la sostenibilidad del programa.