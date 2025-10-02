Fiestas del Comercio en Manta arrancan con la presentación de las candidatas a reina

Manta dio inicio a sus emblemáticas Fiestas del Comercio. Esta es una celebración que, por más de dos décadas, ha fortalecido la identidad cultural y económica de la ciudad. El evento de lanzamiento, organizado por la Cámara de Comercio de Manta, contó con la presencia de autoridades de la institución y ciudadanos.

Hugo Vargas, presidente de la Cámara de Comercio, destacó la relevancia de estas festividades como motor de desarrollo económico y unión comunitaria. “Las Fiestas del Comercio son una tradición arraigada que refleja el compromiso de la Cámara con la ciudad. Octubre es un mes especial para los mantenses, incluso para aquellos que regresan desde el exterior para ser parte de esta celebración”, afirmó.

Durante la presentación participó la gobernadora Aurora Valle Alcívar, quien aseguró el respaldo del Gobierno Nacional para garantizar un ambiente de seguridad y paz durante los eventos. “Manta es un referente nacional, y trabajaremos para que estas fiestas mantengan su prestigio”, señaló.

Doce candidatas para ser Reina de la Cámara

Uno de los momentos más esperados del lanzamiento fue la presentación de las 12 candidatas a Reina del Comercio, quienes competirán por suceder a Ariana Muñoz Brands. Las aspirantes son Emelina Robles Alcívar, Mayerli Alcívar Catagua, Dalma Acebo Mera, Karla Delgado Zavala, Hayly Mera Tuárez, Mayra Zamora Vásquez, Rusiny Alcívar Alcívar, Marie Rincón Govea, Jelitza Robles Murillo, Elaine Mera Solís, Thaiz Romero Cedeño y Nathaly Zambrano Andrade.

La elección de la nueva reina se llevará a cabo el viernes 24 de octubre a las 20:00 en la Plaza Cívica. El evento promete reunir a la comunidad en una noche llena de glamour.

Agenda de eventos

La agenda festiva de la Cámara de Comercio se integra a las festividades de Octubre Mes del Arte y la Cultura. El Festival Internacional del Comercio será el sábado 25 de octubre, con tres escenarios a lo largo del Malecón y la Plaza Cívica, y la participación de orquestas internacionales, artistas locales y DJs en el Cámara Fest.

Vargas destacó la presentación de Inmortales 80, dirigida por Tito Macías, que ofrecerá un viaje musical a los años ochenta. Este evento, de acceso gratuito, busca brindar una noche de entretenimiento para todas las familias mantenses.

El cierre de las festividades se realizará el 26 de octubre con la Feria del Emprendimiento, una feria gastronómica que resaltará los sabores locales, y una Misa de Acción de Gracias oficiada por el obispo auxiliar Monseñor Ramiro Herrera Herrera en el Parque Central a las 10:00. Durante el lanzamiento, el cantante Samuel Bun emocionó al público con sus interpretaciones, llenando de energía el ambiente.