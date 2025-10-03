COMUNIDAD POR USD 1
Manta
Sociedad

FETUM suspende rutas en Manta; la falta de pasajeros y alza en combustibles amenazan la movilidad urbana

La Federación de Transportes Urbanos de Manta (FETUM) suspendió las rutas 12 (Las Cumbres) y 15 (San Juan) desde el 15 de septiembre, mientras que anuncia ajustes en la ruta 7 que llega hasta Los Artesanos por la baja demanda de usuarios y costos crecientes. Esto causa que 10 unidades queden inactivas.
Desde este lunes 7 de octubre los habitantes de Los Artesanos pagarán 10 centavos más en la tarifa de transporte urbano, es decir pagarán 50 centavos.
Desde este lunes 7 de octubre los habitantes de Los Artesanos pagarán 10 centavos más en la tarifa de transporte urbano, es decir pagarán 50 centavos.
Desde este lunes 7 de octubre los habitantes de Los Artesanos pagarán 10 centavos más en la tarifa de transporte urbano, es decir pagarán 50 centavos.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Periodista manabita. Nació en Portoviejo el 4 de julio de 1977. Estudió periodismo en la Universid... Ver más

[email protected]

A partir del 7 de octubre, la línea 7 de la Federación de Transportes Urbanos de Manta (FETUM), que conecta Manta con el sector Los Artesanos en Montecristi, incrementará su tarifa a 50 centavos para adultos y 25 para menores en ese tramo. Solo mantendrá los 40 centavos dentro de la ciudad. La medida responde a la baja demanda de pasajeros y al elevado costo operativo, agravado por el reciente aumento del precio del combustible.

Para Ana Palacios, habitante del sector Los Artesanos, el anuncio los tomó por sorpresa porque los afectaría directamente a ellos. Sin embargo, buscaron un diálogo con los dirigentes de la FETUM, donde aceptaron el incremento de 10 centavos con el fin de no quedarse sin el servicio. “Somos los más perjudicados porque salimos a nuestros trabajos y los niños y jóvenes a sus planteles”, dijo.

Por su parte, Diógenes Sánchez, morador, mencionó que luego de negociar con la FETUM, al aceptar un alza de 10 centavos, solo esperan que las frecuencias inicien su recorrido más temprano para que los estudiantes y empleados no lleguen tarde a clases y trabajos, respectivamente.

En esto coincide Ana Pin, vecina del sector. Ella y otros usuarios solicitan frecuencias más tempranas, especialmente en la mañana, para evitar retrasos escolares. “A veces los buses pasan tarde, y los niños llegan después del inicio de clases. Queremos horarios que se ajusten a nuestras necesidades”, añadió.

Aumento de 10 centavos busca sostener la ruta 7

Al respecto, Daniel García, gerente de FETUM, explicó que la decisión de aumento en la tarifa busca sostener la ruta, que atiende a unos 200 usuarios diarios en una comunidad de 1.200 habitantes. Sin embargo, anticipó que en diciembre del 2025 se evaluará la continuidad de esta línea.

Según García, la FETUM enfrenta un panorama financiero crítico. Detalló que los costos operativos por unidad superan los 100 dólares diarios (diésel, choferes y mantenimiento), mientras los ingresos en rutas son poco rentables, como la línea 7, apenas alcanzan 50-60 dólares.

Una situación similar llevó a la suspensión de las líneas 12 y 15 desde el pasado 15 de septiembre. Estas líneas conectaban Las Cumbres con la Ciudadela Universitaria; y Los Gavilanes con San Juan. “Estas rutas generaban solo 60-70 dólares, insuficientes frente al alza del combustible. No podemos operar a pérdida”, afirmó García. Como resultado, 10 buses ahora permanecen inactivos, ahorrando en mantenimiento pero afectando a comunidades periféricas que dependen del transporte público para acceder a educación, salud y trabajo.

Impacto del combustible y falta de regulación

El alza en el precio del diésel, que supera los 1,80 dólares por galón, y la compensación gubernamental de solo 550 galones mensuales frente a un promedio de 630 en Manta, han agravado la crisis. García denunció la falta de revisión tarifaria por parte del Municipio de Manta durante cuatro años, pese a contratos que exigen ajustes bianuales. “En Montecristi operamos por convenio sin control tarifario, pero necesitamos una tarifa técnica para sobrevivir”, explicó. Además, señaló la competencia desleal de taxis ejecutivos que captan pasajeros adultos, dejando a los buses con usuarios de tarifas reducidas (20 centavos para niños y adultos mayores). “Hemos solicitado controles a la Empresa de Movilidad, pero la intervención policial es insuficiente”, lamentó.

Situación frena proyecto de movilidad hacia Santa Marianita 

La FETUM transporta 60.000 pasajeros diarios en Manta. Para el dirigente de la transportación urbana, este impacto estanca iniciativas futuras, como la ruta 18 hacia Santa Marianita, planificada con tarifas de 50 centavos pero paralizada por demoras en rehabilitación vehicular y falta de apoyo policial.

COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO