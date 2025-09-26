COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manta
Sociedad

Del mar a la mesa: El Festival del Pulpo de Ligüiqui une historia y sabores el 27 de septiembre

La sexta edición del Festival del Pulpo en Ligüiqui, Manta, transforma la comuna ancestral en un epicentro de gastronomía marina, con platos innovadores como el moro de arroz pulposo, presentaciones culturales y la elección de reinas, todo desde las 9:00 de este sábado 27. Organizado por la comuna resalta la captura tradicional de pulpo y promueve el turismo rural.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Ligüiqui celebra el pulpo: tradición, gastronomía y cultura en su VI Festival.
Ligüiqui celebra el pulpo: tradición, gastronomía y cultura en su VI Festival.
Ligüiqui celebra el pulpo: tradición, gastronomía y cultura en su VI Festival.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Carla Mendoza

Redacción ED.

Periodista manabita. Nació en Portoviejo el 4 de julio de 1977. Estudió periodismo en la Universid... Ver más

[email protected]

La comuna de Ligüiqui se prepara para mostrar el bullicio festivo de su VI Festival del Pulpo. Este sábado 27 de septiembre de 2025, esta parroquia rural de San Lorenzo, en Manta, Ecuador, abrirá sus puertas a locales, turistas y amantes de la gastronomía marina. Allí se celebrará una tradición que fusiona historia, sabor y comunidad: el festival del pulpo. Este molusco ha sostenido generaciones de pescadores del lugar. El evento no solo deleita el paladar, sino que rescata la identidad cultural de este rincón de Manta, impulsando el turismo comunitario y la economía local.

Víctor Reyes, presidente de la comuna de Ligüiqui, expresó que este evento une a las familias y mantiene viva la esencia de esta tierra. “Invitamos a nacionales y extranjeros a vivir esta experiencia que fortalece nuestra economía y orgullo mantense”, declaró. Por su parte, la  alcaldesa Marciana Valdivieso, en un video promocional enfatiza la magia histórica de Ligüiqui: “Es una comuna con tanta historia por ofrecer. Conócelo este sábado en el Festival del Pulpo”. Esta sexta edición ha crecido hasta convertirse en un referente gastronómico, atrayendo a cientos de visitantes anuales y preservando prácticas ancestrales.

Un pregón desde las 09h00

La jornada arranca a las 9:00 con un pregón que recorre las calles empedradas de la comuna. Después, se realizará la elección de las reinas del festival. Un certamen inclusivo que este año destaca por la participación de Rosita Jurado, una octogenaria que desafía estereotipos de belleza. “Nunca es tarde”, dice Rosita, promoviendo con su candidatura el empoderamiento local y la promoción de emprendedores.  Esta elección no es solo un desfile, sino un tributo a la diversidad generacional.

Música, tradición y sabor

La programación incluye un desfile cultural que evoca las raíces ancestrales de la zona, seguido de presentaciones de orquestas en vivo. Al mediodía, el escenario principal será un taller interactivo sobre la captura del pulpo, guiado por pescadores artesanales. “Buceamos y hurgamos entre las piedras; usamos los mismos pulpos, clavados en un palo con punzón, para atraer a otros de sus cuevas”, explica José Mero, ilustrando el método tradicional heredado de los manteños prehispánicos.

Esta técnica, conocida como “pulpeo con señuelo”, se realiza manualmente durante la marea baja, sin redes ni herramientas motorizadas, asegurando una captura selectiva y sostenible. El pulpo de Ligüiqui, un Octopus vulgaris robusto y de tentáculos carnosos, se alimenta de cangrejos y peces en las rocas submarinas, lo que le confiere una textura tierna y un sabor intenso, ideal para las preparaciones locales. Estudios del Instituto Nacional de Pesca destacan que esta práctica ancestral minimiza el impacto ambiental, diferenciándose de métodos industriales que agotan poblaciones en otras costas.

Ingrediente principal es el pulpo

Varios platos que se ofertarán son el clásico bolón de pulpo, una bola de plátano verde machacado rellena de trozos tiernos y fritos; el pulpo al ajillo, salteado con ajo y limón fresco; y el asado de pulpo, ahumado sobre brasas para un toque crujiente. No faltan el picante de pulpo, con ajíes locales que avivan el paladar, ni los ceviches de pulpo marinado en jugo de limón con cebolla y cilantro.

Como innovación de esta edición, Oscar Baldión, chef comunitario, presenta el “moro de arroz pulposo”: un arroz morado teñido con tinta de calamar, mezclado con pulpo desmenuzado, chorizo y hierbas frescas. Estos platos, preparados con productos capturados esa misma semana, cuestan entre 5 y 10 dólares, accesibles y generosos en porciones.

Cómo llegar a Ligüiqui

Ligüiqui, con sus 32 kilómetros desde el centro de Manta por la Ruta del Spondylus, no es solo un destino gastronómico; es un portal a la historia. Para quienes no cuentan con vehículo propio, llegar es sencillo y económico. Desde la Terminal Terrestre de Manta, buses urbanos de la Cooperativa Pacífico o taxis colectivos salen cada 30 minutos hacia San Lorenzo (costo aproximado: 1-2 dólares, 45-50 minutos). Una vez en la cabecera parroquial, mototaxis o camionetas comunales conectan los últimos 5 kilómetros a Ligüiqui por 0.50 dólares adicionales. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Pleno del Congreso avala norma que permite al BIESS endeudarse en medio de protestas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Pleno del Congreso avala norma que permite al BIESS endeudarse en medio de protestas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Pleno del Congreso avala norma que permite al BIESS endeudarse en medio de protestas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO