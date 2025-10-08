CNEL retrocede en decisión de cancelar convenios con municipios por tasa de basura

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) anunció la anulación del memorando Nro. CNEL-CNEL-2025-1321-M, que disponía la terminación unilateral de los convenios con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la suspensión del cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB). La decisión responde a observaciones presentadas por los municipios, elevadas a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) y al Ministerio de Energía y Minas.

Fuentes extraoficiales indicaron que los municipios reportaron problemas y novedades relacionados con la medida. Argumentaron que la suspensión afectaría los servicios públicos esenciales que prestan, como la recolección de basura. En consecuencia, la CNEL emitió un nuevo comunicado dejando sin efecto el memorando 1321-M. Específicamente en lo referente a la Tasa de Recolección de Basura, hasta que se emita una nueva disposición. Esto garantiza que los municipios no enfrenten interrupciones en sus operaciones ni en los recursos asociados al cobro de esta tasa.

Cobro continuará en las planillas

El memorando Nro. CNEL-CNEL-2025-1320-O, que establece directrices para la suscripción de nuevos convenios con los GADs para el período 2026-2028, sigue vigente. Estos convenios buscan regular la colaboración entre la CNEL y los municipios en servicios públicos, incluyendo la facturación de tasas como la Tasa de Recolección de Basura. Esta tasa se cobra a través de las planillas eléctricas. La continuidad de este proceso asegura la planificación a mediano plazo para la gestión de residuos en las ciudades.

La CNEL instruyó a sus Unidades de Negocio notificar a los municipios sobre la decisión y mantener el cobro de la TRB sin efecto retroactivo, para evitar reclamos de los usuarios. Esto implica que los valores correspondientes seguirán incluyéndose en las facturas eléctricas, como se ha realizado hasta ahora. Es decir sin ajustes por los días en que el memorando 1321-M generó incertidumbre.

La AME, que representa a los 221 municipios del país, no ha emitido un pronunciamiento oficial, pero fuentes internas indican que las observaciones se centraron en la falta de consulta previa a los GADs antes de la emisión del memorando 1321-M. El Ministerio de Energía y Minas, como ente regulador, habría mediado para priorizar la continuidad de los servicios públicos. La CNEL no ha detallado el contenido de las observaciones ni el plazo para una nueva disposición.

La decisión llega justo cuando los municipios como el de Manta enfrentan desafíos financieros, como el retraso en transferencias del Gobierno Central. En Manta, la Alcaldía ha enfatizado la importancia de la Tasa de Recolección de Basura para sostener la limpieza urbana, especialmente ante la temporada de lluvias. Walter Ramírez, ciudadano dijo, por su parte, que esperan que la recolección de basura no se vea afectada, mientras los municipios y la CNEL negocian los términos de los nuevos convenios para 2026-2028.