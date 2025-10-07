CIESPAL y Grupo FARO empoderan a 14 jóvenes del barrio María Auxiliadora para rescatar espacios públicos

En el barrio María Auxiliadora de Manta, 14 jóvenes de la Red de Educomunicadores por la Paz se preparan para rescatar una escalinata pública abandonada. El lugar genera inseguridad y percepción de oscuridad entre los vecinos.

Silvia Almeida, técnica del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), explicó que esta iniciativa surge de un trabajo de más de un año en barrios como San Pablo, Picoazá en Portoviejo y María Auxiliadora en Manta. El fin está enfocado en formar educomunicadores mediante talleres y casas abiertas para fortalecer la participación comunitaria.

El proyecto está integrado al programa Manta Mía y permite a grupos juveniles presentar propuestas para mejorar sus entornos. Fue lanzado por Grupo FARO, una ONG ecuatoriana sin fines de lucro que promueve políticas públicas equitativas y liderazgo juvenil. Lo hizo en alianza con la Fundación Botnar Suiza. De 16 ideas presentadas, 8 ganaron financiamiento, y la red de María Auxiliadora obtuvo $7.000 para rehabilitar la escalinata. Este espacio está ubicado detrás de la UPC (Unidad de Policía Comunitaria) del barrio María Auxiliadora y que conecta con el barrio El Porvenir.

Jóvenes y la comunidad participó en un diagnóstico previo

Almeida detalló que la red, conformada por unos 25 jóvenes pero con 14 activos, identificó esta necesidad en el plan barrial elaborado hace seis meses, diagnosticando activos y problemas locales. “La escalinata está inadecuada, con iluminación deficiente, lo que fomenta inseguridad. Queremos convertirla en un espacio de esparcimiento, no solo de tránsito”, dijo uno de los jóvenes participantes.

El proceso inició con un conversatorio participativo para conocer percepciones de la comunidad, incluyendo niños y adultos, y un render diseñado por estudiantes de arquitectura de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM).

La rehabilitación está prevista para diciembre e incluirá la primera minga comunitaria este 18 de octubre. Los planes abarcan pintar tres murales temáticos, instalar un techo protector en las bancas, reflectores para iluminar la zona, una rampa convertida en juego tipo top rock, y pisos con rayuela y retos deportivos. “En los escalones colocaremos indicadores de calorías quemadas para promover ejercicio, como ‘quema grasa subiendo'”, detalló Almeida. Estos elementos buscan transformar el sitio en una estación recreativa, fomentando la convivencia y reduciendo vulnerabilidades.

Grupo FARO, fundado en 2004 como think tank independiente, implementa Manta Mía para empoderar a jóvenes en la transformación urbana, alineado con sus ejes de transparencia y desarrollo sostenible. “Esta propuesta ganó porque responde a necesidades reales, identificadas por la comunidad”, resaltó Almeida, enfatizando el rol de CIESPAL en la formación educomunicacional, que incluye provincias como Manabí, Cañar, Esmeraldas e Imbabura.