Casa Abierta en el Campus Manabí de la UTE: Una Oportunidad para Descubrir tu Futuro Académico

La Universidad UTE invita a estudiantes de colegios y público en general a su Casa Abierta en el Campus Manabí. Este es un evento diseñado para acercar a los futuros universitarios a su oferta académica y a las oportunidades que esta institución brinda. El encuentro se llevará a cabo este viernes 5 de septiembre de 2025. Iniciará desde las 9:00 hasta las 13:00, en las instalaciones del Montecristi Golf Club, ubicado en el cantón Montecristi, provincia de Manabí.

Belén Jácome, directora general del Campus Manabí de la UTE, destacó la importancia de esta actividad para quienes están en la búsqueda de su camino académico y profesional. “Quienes asistan podrán entrevistarse con los coordinadores de las carreras y tendrán la oportunidad de conocer detalles de las ofertas laborales relacionadas con cada una, además de recorrer nuestros laboratorios y participar en actividades lúdicas que les ayudarán a orientarse en la elección de su carrera”, señaló Jácome. Estas dinámicas están diseñadas para brindar una orientación adecuada, permitiendo a los asistentes descubrir la carrera que mejor se alinee con sus intereses y aspiraciones.

Oferta académica de la UTE

El Campus Manabí de la UTE ofrece ocho carreras de alto impacto: Medicina, Odontología, Medicina Veterinaria, Derecho, Negocios Internacionales, Arquitectura, Ingeniería en Alimentos y Gastronomía. Estas opciones académicas responden a las necesidades del mercado laboral actual, combinando formación teórica con práctica en instalaciones de vanguardia. Los visitantes podrán conocer de primera mano cómo estas carreras preparan a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo profesional, con un enfoque en la innovación y la sostenibilidad.

Próximo semestre arrancará en el nuevo campus

Uno de los puntos más destacados de este evento es la presentación del nuevo campus de la UTE, ubicado en la vía Montecristi-Jaramijó. Este espacio iniciará operaciones el próximo 13 de octubre de 2025. Este moderno complejo, cuya inauguración está programada para finales de septiembre, ha sido diseñado con un enfoque sostenible y cuenta con tecnología de última generación. El campus consta de dos edificios principales: uno dedicado exclusivamente a laboratorios especializados y otro para oficinas administrativas. Además, dispone de 20 aulas, un lactario, un centro médico, una biblioteca y un auditorio, entre otras instalaciones que garantizan un entorno óptimo para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.

La UTE, con su matriz en Quito y sedes en Santo Domingo y Cuenca, ofrece becas que cubren desde el 50% hasta el 100% de las colegiaturas, según un análisis socioeconómico. También cuenta con como convenios con instituciones bancarias que permiten a los estudiantes financiar sus estudios mediante tarjetas de crédito. Estas iniciativas buscan garantizar que el talento y la motivación de los jóvenes no se vean limitados por barreras económicas.