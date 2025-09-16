Calor insoportable en oficinas del Biess de Manta: Usuarios exigen aire acondicionado

El calor agobiante de estos últimos días en Manta se ha convertido en un obstáculo diario para los usuarios del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess). En el edificio administrativo ubicado en la Av. Sexta, entre las calles 6 y 8, la ausencia de un sistema de climatización funcional genera un ambiente pesado e incómodo, donde el sudor y la fatiga marcan cada trámite.

El edificio fue construido alrededor de 2010 como parte de la expansión de servicios del IESS en la región. Este inmueble de tres pisos, con oficinas para pensiones, préstamos y consultas, está descuidado. La prueba más evidente es que en sus instalaciones no funciona el aire acondicionado.

Afiliados se quejan por el pésimo servicio

Usuarios reportan que las ventanas permanecen cerradas por protocolo de seguridad, lo que atrapa el calor exterior y eleva la temperatura interna por encima de los 30°C, incluso en mañanas nubladas. Un guardia evitó comentar al respecto. “Llego sudado de la calle por hacer tantos trámites, y adentro es peor: el aire está viciado, no se puede respirar. Hacemos trámites de jubilación o hipotecas, y nadie merece esto”, denuncia Luis Intriago, quien se dedica a la venta de propiedades y por su actividad debe ir con frecuencia a este lugar.

Nuvia Castro, otra afiliada, dijo que el malestar persiste desde hace varios meses, agravándose por el verano ecuatorial y la alta afluencia de visitantes, con picos de más de 50 personas diarias en horas pico.

Esperan que reclamo sea atendido

Empleados, que prefieren el anonimato, confirman fallas en los equipos de climatización desde inicios de 2025, atribuidos a falta de mantenimiento preventivo. “Los filtros están sucios, y hay fugas en las unidades centrales. Pedimos reparaciones, pero el presupuesto es lento”, indica uno de ellos. La normativa del Biess exige entornos cómodos para el servicio público. Pero en Manta, la delegación regional no ha respondido públicamente a las quejas acumuladas en redes sociales y buzones de sugerencias.

Intriago y otros usuarios, como jubilados, exigen a los directivos del instituto un plan inmediato de mantenimiento. “No pedimos lujos, solo aire fresco y ser bien atendidos. Somos miles de afiliados que contribuimos al sistema”, enfatiza. El Biess, con presencia en Manabí desde 2008, invierte en proyectos habitacionales locales, pero descuida infraestructuras básicas como esta.

La situación refleja un problema recurrente en oficinas públicas costeras: el calor no solo afecta la salud —con riesgos de deshidratación y estrés térmico—, sino la eficiencia del servicio. Otra dependencia pública que está sin climatización en sus áreas de atención al cliente es el Registro Civil, ubicado en Urbirríos. Allí incluso parte de la estructura o falso techo se ha caído en algunas partes.