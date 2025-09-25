Brighton English School y TPM renuevan alianza para impulsar el inglés en Manta

La alianza estratégica que permite a estudiantes practicar inglés con turistas que llegan en cruceros a la ciudad fue renovada entre Brighton English School y TPM. Este acuerdo, anunciado este jueves 25 de septiembre, reafirma el compromiso de ambas instituciones para fortalecer las habilidades lingüísticas de los jóvenes mantenses, ofreciéndoles experiencias reales de interacción con hablantes nativos.

El programa, que comenzó hace años, ha transformado la forma en que los estudiantes de Brighton aprenden inglés. Al interactuar con visitantes internacionales, los alumnos no solo perfeccionan su fluidez, sino que también ganan confianza y desarrollan competencias interculturales esenciales en un mundo globalizado.

“Estamos convencidos de que dominar un segundo idioma abre puertas a nuevas experiencias y oportunidades”, señaló un Jonathan Saavedra, representante de Brighton English School. La renovación de esta colaboración con TPM, una empresa clave en la gestión del turismo en Manta, asegura la continuidad de estas interacciones únicas.

Prácticas se hacen con turistas que llegan en los cruceros

Los cruceros que llegan al puerto de Manta traen consigo turistas de diversas nacionalidades, creando un escenario ideal para que los estudiantes practiquen en contextos auténticos. Desde saludar a los visitantes hasta guiarlos por la ciudad o compartir aspectos de la cultura local, los jóvenes aplican su inglés en situaciones prácticas, lo que refuerza su aprendizaje. “Esta experiencia es invaluable; no solo mejora el idioma, sino que les enseña a conectarse con el mundo”, destacó Ingrid Rodríguez, gerente general de TPM.

La alianza también refleja el impacto del turismo en la educación local. Manta, conocida por su actividad portuaria, recibe anualmente miles de visitantes, lo que la convierte en un laboratorio vivo para el aprendizaje del inglés.

Según datos del Ministerio de Turismo, en 2024, más de 20 cruceros atracaron en Manta, trayendo a cerca de 30.000 turistas. Este flujo constante de visitantes ofrece a los estudiantes de Brighton una oportunidad continua para practicar y mejorar.

Saavedra expresó su gratitud a TPM por su confianza y compromiso. “Esta alianza nos permite afianzar nuestro objetivo de formar ciudadanos globales”, afirmó. Por su parte, TPM destacó el valor de apoyar la educación local mientras se promueve el turismo. La renovación del convenio no solo beneficia a los estudiantes, sino que también fortalece la imagen de Manta como un destino acogedor y conectado internacionalmente.