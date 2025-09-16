Avances en el Plan 70K llegan al sector Azteca con aceras y bordillos; mientras contratista analiza importar asfalto para cumplir los plazos

La pavimentación de la calle principal de Azteca, con hormigón armado, se complementa esta semana con la construcción de aceras y bordillos. La obra la ejecuta el Municipio de Manta, a través de la dirección de Obras Públicas.

El trabajo es parte de la transformación vial del Plan 70K, un programa municipal que rehabilitará 107 calles en todo el cantón con una inversión superior a los 12 millones de dólares. La obra es ejecutado por la empresa Verdú.

Durante esta semana en Azteca se da la construcción de aceras y bordillos, beneficiando directamente a cientos de residentes y mejorando la movilidad en uno de los barrios periféricos más dinámicos de la ciudad.

Detalles de la obra, según la fiscalizadora

Blanca Suárez, fiscalizadora de la obra, detalló que los trabajos se han centrado en la margen derecha de la vía. Contempla bordillos exteriores y aceras de ancho variable para adaptarse al terreno. “La longitud total de la calle es de 740 metros y un ancho de 9 metros, lo que garantiza un flujo vehicular seguro y peatonal. Estos acabados concluirán esta semana, dejando la arteria lista para el uso comunitario”, explicó Suárez durante una inspección in situ.

La funcionaria explicó que esta intervención no solo pavimenta la calle nueva, sino que integra elementos peatonales que priorizan la accesibilidad, como rampas para personas con discapacidad y drenajes para lluvias intensas.

Contratista analiza posibilidad de importar asfalto, dijo la alcaldesa

La alcaldesa Marciana Valdivieso, en un informe radial, resaltó el impacto del Plan 70K en la regeneración urbana de Manta. “Este programa es un legado de inclusión y desarrollo que alcanza a los barrios más necesitados, como Azteca, donde antes el acceso era un desafío diario por el deterioro de las vías”. Sin embargo, Valdivieso admitió retos logísticos ante la escasez de asfalto, agravada por el incendio en la refinería Esmeraldas. Eso ralentizó el ritmo general de las obras. “Ya hay despachos, pero a cuentagotas. El contratista analiza la posibilidad de importar asfalto para no detener el avance y cumplir con los plazos”, reveló la mandataria, quien exigió al contratista Verdú acelerar los procesos sin comprometer la calidad.

El Plan 70K contempla más de 70 kilómetros de rehabilitación vial en total. Con un presupuesto que supera los 12 millones de dólares. En Azteca, esta fase forma parte de un enfoque integral que incluye no solo pavimentación, sino también señalización y mantenimiento. Mientras tanto, otros sectores avanzan: en Ciudadela Universitaria, Costa Azul y Las Fragatas, así como en avenidas 105 y 108, se completaron las pavimentaciones y ahora se ultiman detalles de señalización con pintura vial. En tanto, los barrios Urbirríos 2, Los Senderos, Las Palmitas, 30 de Agosto y una parte de Si Vivienda registran progresos significativos esta semana, con colocación de asfalto y drenajes.

Se debe reponer asfalto en el centro

En el centro de Manta, las intervenciones son duales. Un contrato separado aborda la reposición de asfalto tras la instalación de tuberías para la red hidrosanitaria, coordinado con la Empresa de Agua Potable. “Exigimos al contratista que acelere, porque Manta no puede esperar. Cada kilómetro pavimentado es un paso hacia una ciudad más conectada y segura”, enfatizó Valdivieso, recordando que el plan abarca desde obras mayores como las de Azteca hasta reparaciones puntuales en el casco urbano.