Manabí
Jipijapa

Tres misas y banda musical animan las fiestas patronales de la Virgen de Agua Santa

La imagen de la Virgen de Agua Santa fue encontrada durante reparaciones en la Iglesia San Lorenzo, hace 199 años.
La Virgen de Agua Santa es patrona de Jipijapa.
Este lunes 8 de septiembre, Jipijapa, festeja las fiestas patronales en honor a la Virgen de Agua Santa. La Iglesia San Lorenzo será el epicentro de la devoción, acogiendo a feligreses de todo el cantón.

Agustín Alcázar, párroco de la iglesia, anunció tres misas para este lunes a las 07h00, 10h00 y 19h00. La comunidad se prepara para rendir homenaje a su patrona en esta fecha especial. Esta vez no habrá procesión, informó Alcázar, pero una banda musical animará el exterior del templo con música alegre.

La banda musical se ubicó desde este domingo 7 de septiembre, animando las fiestas patronales. Dentro de la iglesia, la réplica de la Virgen era visitada por las personas, como muestra de fe y devoción. 

Origen milagroso de la Virgen de Agua Santa

En 1826, la imagen de la Virgen de Agua Santa fue encontrada durante reparaciones en la Iglesia San Lorenzo. El obrero Atanasio Chóez descubrió la figura de un palmo con el Niño Jesús al golpear una piedra, según relatos históricos.

La imagen, hallada en Jipijapa, fue llevada a Sancán, pero regresó misteriosamente al templo original, junto a una fuente de agua que brotó en el lugar del hallazgo, dando nombre a la Virgen.

Esta es la imagen original que fue hallada en 1826.

La Virgen de Agua Santa ha sido restaurada varias veces, con la réplica actual de mayor tamaño exhibida en el altar. La imagen original, de 11 centímetros, permanece como tesoro dentro del templo San Lorenzo

Devoción y música en el templo

Por las fiestas patronales, la réplica de la Virgen de Agua Santa ha sido decorada con un manto de terciopelo dorado, flores frescas y velas blancas alrededor del pedestal. La imagen se muestra imponente y es visitada por los feligreses.

La ausencia de procesión no detiene la fe de los jipijapenses, quienes asistirán con fe a las eucaristías. La banda musical exterior aportará ritmo con melodías tradicionales.

La Virgen de Agua Santa, venerada desde 1826, es el símbolo espiritual de los jipijapenses

