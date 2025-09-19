Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí

Cinco nuevos sismos ocurrieron este jueves 18 de septiembre en Manabí con epicentro en Puerto López; el último se sintió en varios cantones.

Aproximadamente a las 20h49 de este jueves, el Instituto Geofísico (IG) detectó un temblor de magnitud 4.7 en la escala abierta de Richter. Mientras que el epicentro se localizó en el mar, a 34.1 km de las costas manabitas.

La población sintió el sismo de esta noche

Aunque el movimiento telúrico fue leve, sí fue sentido por parte de la población manabita. Desde la parroquia Picoazá y Andrés de Vera de Portoviejo, algunos ciudadanos indicaron que sintieron un “remezón”, mientras que en la parroquia Tarqui de Manta, moradores indicaron haber sentido el sismo un poco más fuerte.

Otros cuatro temblores de magnitudes similares ocurrieron desde la madrugada también con epicentro en Manabí.

No hay reportes de daños materiales o personas afectadas. Sin embargo, el temor en la población crece debido a lo repetitivo de los temblores.

Alerta por enjambre sísmico

La Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG) del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) monitorea desde el 5 de septiembre un enjambre sísmico activo al oeste de las costas de Puerto López, en la provincia de Manabí.

Hasta la fecha se han reportado más de 170 sismos, con magnitudes entre 1.1 y 5.6 MLv. Esto genera atención por su recurrencia y posible evolución.