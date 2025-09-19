COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manabí
Puerto López

Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí

Un nuevo sismo frente a las costas de Puerto López se registró la noche de este jueves. La ciudadanía está en alerta.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí
El sismo de esta noche se dio frente a las costas de Puerto López.
Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí
El sismo de esta noche se dio frente a las costas de Puerto López.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

[email protected]

Cinco nuevos sismos ocurrieron este jueves 18 de septiembre en Manabí con epicentro en Puerto López; el último se sintió en varios cantones.

Aproximadamente a las 20h49 de este jueves, el Instituto Geofísico (IG) detectó un temblor de magnitud 4.7 en la escala abierta de Richter. Mientras que el epicentro se localizó en el mar, a 34.1 km de las costas manabitas.

La población sintió el sismo de esta noche

Aunque el movimiento telúrico fue leve, sí fue sentido por parte de la población manabita. Desde la parroquia Picoazá y Andrés de Vera de Portoviejo, algunos ciudadanos indicaron que sintieron un “remezón”, mientras que en la parroquia Tarqui de Manta, moradores indicaron haber sentido el sismo un poco más fuerte.

Otros cuatro temblores de magnitudes similares ocurrieron desde la madrugada también con epicentro en Manabí.

No hay reportes de daños materiales o personas afectadas. Sin embargo, el temor en la población crece debido a lo repetitivo de los temblores.

Alerta por enjambre sísmico

La Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG) del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) monitorea desde el 5 de septiembre un enjambre sísmico activo al oeste de las costas de Puerto López, en la provincia de Manabí.

Hasta la fecha se han reportado más de 170 sismos, con magnitudes entre 1.1 y 5.6 MLv. Esto genera atención por su recurrencia y posible evolución.

Los eventos sísmicos se localizan en una franja de orientación noreste, con profundidades menores a 15 km, en el área comprendida entre Puerto López, Isla de la Plata y Cabo San Lorenzo.

El sismo de mayor magnitud se registró el 5 de septiembre a las 12h24 (hora local) con una magnitud de 5.6 MLv (5.3 Mw) y una profundidad de 15.1 km. Los días con mayor actividad fueron el 8 y 9 de septiembre, cuando se localizaron 37 y 51 sismos, respectivamente.

Causas geológicas: interacción entre placas tectónicas

Según el Instituto Geofísico, estos enjambres están asociados a rupturas de pequeñas zonas en la interfaz de contacto entre las placas de Nazca y Sudamérica. Esto es resultado de un proceso conocido como deslizamiento lento o sismo lento.

Este deslizamiento lento genera movimiento continuo y progresivo, apenas perceptible para la población y detectable solo mediante sistemas GPS de alta precisión. Parte de este movimiento se traduce en sismos localizados, como los actualmente registrados.

Expertos del Instituto Geofísico, explicaron a los medios de comunicación que estos enjambres sísmicos se repiten cada tres o cuatro años en Puerto López y suelen durar varias semanas. También se recomienda a la ciudadanía mantener la calma, pero siempre estar preparada con su kit de emergencia ante cualquier eventualidad.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito para adopción responsable

Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Daniel Noboa amplía estado de excepción a Chimborazo con toque de queda en cinco provincias

Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video íntimo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito para adopción responsable

Nuevo sismo con epicentro en Puerto López se sintió en varios cantones de Manabí

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Daniel Noboa amplía estado de excepción a Chimborazo con toque de queda en cinco provincias

Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video íntimo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El UBA Fest 2 reunirá a más 50 perros y gatos en Quito para adopción responsable

Rafael Correa respalda Constituyente de Daniel Noboa, pero exige transparencia

Daniel Noboa amplía estado de excepción a Chimborazo con toque de queda en cinco provincias

Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video íntimo

La gripe provoca “importantes cambios” en la microbiota pulmonar y aumenta el riesgo de otras complicaciones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO