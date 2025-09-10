Lo que encontró el ministro de Salud en su recorrido por hospitales de Manabí

El ministro de Salud Pública, Jimmy Martín, recorrió el viernes 6 de septiembre varios hospitales en Tosagua, Rocafuerte, Portoviejo y Manta, para supervisar servicios, equipamiento y abastecimiento.

Recorrido en Tosagua y Rocafuerte

La agenda inició en el Centro de Salud Tipo C de Tosagua, donde Martín revisó farmacia, laboratorio, emergencia, sala de partos, rayos X y rehabilitación física. También inspeccionó los trabajos en la cubierta del edificio. Durante su permanencia, conversó con usuarios que esperaban atención y escuchó sus solicitudes. Los ciudadanos pidieron fortalecer los servicios en el primer nivel.

En el Distrito 13D12, que integra los cantones Tosagua y Rocafuerte, verificó la gestión del Hospital Natalia Huerta de Niemes. Esta casa de salud atiende a más de 42 mil habitantes y ofrece 15 especialidades médicas.

Hospitales en Portoviejo y abastecimiento

El ministro revisó la farmacia, las bodegas y el centro quirúrgico del Hospital de Especialidades Portoviejo. Allí se atienden en promedio 652 pacientes diarios en consulta externa. El nivel de abastecimiento de dispositivos médicos es del 78 %.

Martín destacó que fortalecer el stock de medicamentos y la dotación de insumos resulta clave para garantizar continuidad en la atención. Señaló que se aplican correctivos para responder con calidad y eficiencia. En sus declaraciones afirmó que las acciones buscan asegurar acceso oportuno a los servicios de salud y atender necesidades inmediatas de la población manabita.

Proyecto en Manta y próximos pasos

La jornada concluyó en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, donde el personal informó sobre el proyecto de construcción de un servicio de hemodiálisis. El objetivo es ampliar la capacidad de atención para pacientes con enfermedades renales.

Durante la visita, el ministro confirmó que se aplicaron medidas inmediatas como redistribución de medicamentos, traslado de insumos y adecuación de equipos. Estas acciones buscan reforzar la operatividad de los hospitales. El Ministerio de Salud Pública continuará los recorridos en provincias con el propósito de monitorear servicios, abastecimiento y necesidades de infraestructura en el sistema nacional de salud.

Contexto y relevancia

La supervisión en Manabí se enmarca en la estrategia de control y mejora continua del Ministerio de Salud Pública (MSP). Esta cartera implementa visitas técnicas para garantizar transparencia y eficiencia en la atención médica.

Los hospitales manabitas enfrentan alta demanda. El fortalecimiento de sus servicios es prioritario para atender a la población local y a usuarios de cantones vecinos.

Según cifras oficiales, las casas de salud de la provincia atienden a miles de personas cada semana, lo que exige control permanente de abastecimiento y funcionamiento de equipos médicos.