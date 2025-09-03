Feria de El Carmen no tendrá caballos, mulas, ni asnos por brote de influenza equina

La comercialización de caballos, mulas y asnos quedó suspendida en la feria de El Carmen este viernes, tras confirmarse brotes de influenza equina. La disposición fue emitida por la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) como medida preventiva para frenar la propagación de esta enfermedad viral.

El director de Agrocalidad en Manabí, Genito Vélez, indicó que se han detectado casos positivos en el cantón Pedernales. Por esa razón se pidió a la Asociación de Ganaderos de El Carmen que en la feria no se permita el ingreso de equinos. “Se trata de una acción preventiva para evitar contagios y resguardar la sanidad animal”, subrayó.

Datos claves de la medida en El Carmen

La disposición aplica a caballos, mulas y asnos .

La enfermedad se confirmó en Pedernales , con al menos tres brotes en la región.

En cada feria de El Carmen suelen ingresar unos 30 equinos .

El precio de los animales varía entre 100 y 1.500 dólares , según raza y condición.

No hay fecha definida para reanudar la comercialización de equinos.

El médico veterinario Pedro Dueñas explicó que la influenza equina es altamente contagiosa y afecta el sistema respiratorio de los animales. “Los síntomas incluyen fiebre que supera los 41 grados, tos seca, secreción nasal y decaimiento. La vacuna es clave para prevenir la enfermedad”, puntualizó.

El comerciante de equinos Digner Valderramo expresó su inquietud por la suspensión. Señaló que esperan conocer qué ocurrirá con la feria de Santo Domingo de los Tsáchilas, prevista para la próxima semana. La incertidumbre genera preocupación, ya que la actividad comercial de este sector depende de estos espacios de intercambio.

Preocupación entre comerciantes

Desde la Asociación de Ganaderos de El Carmen, su presidente Marco Chica, manifestó que acatarán la disposición sin objeciones. Aseguró que la prioridad es la prevención, pues la confirmación de brotes obliga a extremar cuidados.

Cada viernes, la feria de El Carmen reúne a decenas de ganaderos y comerciantes de diferentes provincias. La suspensión del ingreso de equinos rompe con la rutina comercial, pero busca proteger la sanidad pecuaria de la región. Hasta el momento no se ha definido cuándo volverá a permitirse la comercialización de estos animales.

En un comunicado del 9 de agosto de 2025, Agrocalidad confirmó 10 casos positivos de fiebre equina en Pichincha, Imbabura, Chimborazo y Tungurahua. Aunque Manabí no se mencionó directamente en ese reporte, el aumento de casos en provincias vecinas ha llevado a las autoridades a reforzar los controles sanitarios en todo el país, incluyendo operativos de vigilancia, aislamiento de animales enfermos y refuerzo de la vacunación preventiva.

Con información de Leandro Vélez.