Incendio en vertedero de Rocafuerte fue provocado y demandó más de 10 horas de labores

El Cuerpo de Bomberos de Rocafuerte, con apoyo de Portoviejo, Chone y Tosagua, combatió durante más de diez horas un incendio registrado en el vertedero municipal, localizado en el sector Las Ardillas. El hecho se registró el miércoles 24 de septiembre de 2025.

El jefe de la institución, Reinaldo Rodríguez, confirmó que el fuego se originó en residuos de coco y que las primeras investigaciones apuntan a un hecho intencional.

“Estuvieron trabajando 25 bomberos. Iniciamos a las 16:00 y finalizamos cerca de las 02:30. Fue agotador, pero logramos controlarlo. Sin embargo, aparecieron nuevos focos que seguimos atendiendo”, indicó.

Algunos datos de la emergencia

Duración del operativo: 10 horas de trabajo ininterrumpido.

Personal involucrado: 25 bomberos de cuatro cantones.

Origen del fuego: desechos de coco en el vertedero.

Colaboración adicional: la EPAPAR aportó tanqueros de agua.

Sospechas de sabotaje

El jefe bomberil descartó un accidente y fue enfático al señalar que hubo “mano criminal”.

“Estamos convencidos de que fue provocado. Hay gente maliciosa, saboteadora. No sabemos si contra el gobierno, el alcalde o contra nosotros, pero es lamentable”, declaró.

Durante la madrugada y la jornada siguiente, las cuadrillas aplicaron técnicas de enfriamiento permanente para evitar la expansión del fuego. El material acumulado en el vertedero, como cáscaras de coco, generó nuevas fumarolas y obligó a mantener la vigilancia.

Quedaron algunos puntos calientes tras incendio

Rodríguez explicó que los trabajos continuaron la mañana de hoy jueves, con el objetivo de sofocar los puntos calientes antes de que aumente la temperatura.

“Encontramos nuevos focos y los estamos controlando. Hay presencia de humo, lo cual es normal por el material. Esperamos tener esto resuelto antes de que afecte más a la ciudadanía y su entorno”, precisó.

Las autoridades exhortaron a la población a denunciar cualquier acto que ponga en riesgo la seguridad del cantón.

El incendio en Las Ardillas deja en evidencia la vulnerabilidad de los botaderos municipales frente a acciones dolosas. La intervención rápida de los bomberos evitó que el fuego se extendiera a zonas pobladas, pero el hecho abre un nuevo debate sobre la seguridad en estos espacios y la necesidad de vigilancia para impedir que la historia se repita.

Con información de Kiabeth Ugalde.