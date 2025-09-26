Chone amplía su oferta hotelera con la apertura del Athos, un proyecto del Sindicato de Choferes

Este viernes 26 de septiembre de 2025, a las 19h00, se inaugura en Chone el Hotel Athos, ubicado en las calles 7 de Agosto, entre Atahualpa y Pichincha. El proyecto, impulsado por el Sindicato de Choferes Profesionales, tiene una inversión que supera los 200 mil dólares.

El secretario del gremio, Raúl Alberto Andrade, explicó que el hotel forma parte de una propuesta que va más allá de su función habitual.

“Contamos con 20 habitaciones, dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad, ascensor, parqueadero y cafetería. Hemos solicitado la calificación como hotel de tres estrellas ante el Ministerio de Turismo, porque queremos ofrecer un servicio acorde a las exigencias actuales”, afirmó.

Según Andrade, la iniciativa responde a la necesidad de abrir nuevos espacios que aporten a la economía local, en un cantón cuya actividad principal sigue siendo la agricultura y el comercio.

Características principales del Hotel Athos

El nuevo establecimiento suma a la infraestructura turística de Chone los siguientes elementos:

Inversión: más de 200 mil dólares.

Ubicación: calles 7 de Agosto, entre Atahualpa y Pichincha.

Capacidad: 20 habitaciones, incluidas 2 accesibles para personas con discapacidad.

Servicios: ascensor, parqueadero y cafetería.

Categoría solicitada: tres estrellas.

Opiniones ciudadanas

Para algunos habitantes, la construcción de un hotel en el centro de la ciudad representa una oportunidad para mejorar la oferta turística.

“Es positivo que se entreguen servicios de calidad en Chone, porque no es común ver proyectos hoteleros de este tipo en ciudades intermedias”, comentó Antonella Zambrano, vecina de la zona.

En la misma línea, César Muñoz opinó: “La ciudadanía de Chone se beneficia de estas iniciativas, porque no solo se habla de choferes profesionales, sino de un aporte directo al turismo y a la dinamización comercial”.

Un gremio con proyectos adicionales

El Sindicato de Choferes, además de este hotel, ha desarrollado otras iniciativas sociales y comunitarias en los últimos años. Mantiene una escuela de conducción, una radio local, un salón de actos y una sala de velación. Incluso ha donado terrenos para instituciones educativas y deportivas.

El nombre del hotel, Athos, evoca tanto el monte griego como a uno de los mosqueteros de la obra de Alejandro Dumas, un guiño cultural que busca darle identidad propia al espacio.

La inauguración del Hotel Athos refleja un cambio en la dinámica local. Más allá de las actividades tradicionales, Chone empieza a mirar hacia el turismo como una opción complementaria para su desarrollo económico.

Con información de César Vélez.