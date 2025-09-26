COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manabí
Sociedad

Chone amplía su oferta hotelera con la apertura del Athos, un proyecto del Sindicato de Choferes

Con una inversión superior a 200 mil dólares, el nuevo hotel que busca la categoría tres estrellas, ofrece 20 habitaciones, cafetería y otros servicios .
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El nombre Athos se inspira en un monte griego y en uno de los célebres mosqueteros de la obra de Alejandro Dumas.
El nombre Athos se inspira en un monte griego y en uno de los célebres mosqueteros de la obra de Alejandro Dumas.
El nombre Athos se inspira en un monte griego y en uno de los célebres mosqueteros de la obra de Alejandro Dumas.
El nombre Athos se inspira en un monte griego y en uno de los célebres mosqueteros de la obra de Alejandro Dumas.

Consuelo Loor

Redacción ED.

Consuelo Loor

Redacción ED.

Periodista manabita nacida en Bahía de Caráquez del cantón Sucre, con más de 15 años de experie... Ver más

[email protected]

Este viernes 26 de septiembre de 2025, a las 19h00, se inaugura en Chone el Hotel Athos, ubicado en las calles 7 de Agosto, entre Atahualpa y Pichincha. El proyecto, impulsado por el Sindicato de Choferes Profesionales, tiene una inversión que supera los 200 mil dólares.

El secretario del gremio, Raúl Alberto Andrade, explicó que el hotel forma parte de una propuesta que va más allá de su función habitual.
“Contamos con 20 habitaciones, dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad, ascensor, parqueadero y cafetería. Hemos solicitado la calificación como hotel de tres estrellas ante el Ministerio de Turismo, porque queremos ofrecer un servicio acorde a las exigencias actuales”, afirmó.

Según Andrade, la iniciativa responde a la necesidad de abrir nuevos espacios que aporten a la economía local, en un cantón cuya actividad principal sigue siendo la agricultura y el comercio.

Características principales del Hotel Athos

El nuevo establecimiento suma a la infraestructura turística de Chone los siguientes elementos:

  • Inversión: más de 200 mil dólares.

  • Ubicación: calles 7 de Agosto, entre Atahualpa y Pichincha.

  • Capacidad: 20 habitaciones, incluidas 2 accesibles para personas con discapacidad.

  • Servicios: ascensor, parqueadero y cafetería.

  • Categoría solicitada: tres estrellas.

Opiniones ciudadanas

Para algunos habitantes, la construcción de un hotel en el centro de la ciudad representa una oportunidad para mejorar la oferta turística.
“Es positivo que se entreguen servicios de calidad en Chone, porque no es común ver proyectos hoteleros de este tipo en ciudades intermedias”, comentó Antonella Zambrano, vecina de la zona.

En la misma línea, César Muñoz opinó: “La ciudadanía de Chone se beneficia de estas iniciativas, porque no solo se habla de choferes profesionales, sino de un aporte directo al turismo y a la dinamización comercial”.

Un gremio con proyectos adicionales

El Sindicato de Choferes, además de este hotel, ha desarrollado otras iniciativas sociales y comunitarias en los últimos años. Mantiene una escuela de conducción, una radio local, un salón de actos y una sala de velación. Incluso ha donado terrenos para instituciones educativas y deportivas.

El nombre del hotel, Athos, evoca tanto el monte griego como a uno de los mosqueteros de la obra de Alejandro Dumas, un guiño cultural que busca darle identidad propia al espacio.

La inauguración del Hotel Athos refleja un cambio en la dinámica local. Más allá de las actividades tradicionales, Chone empieza a mirar hacia el turismo como una opción complementaria para su desarrollo económico.

Con información de César Vélez.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcelo Tinelli se pronuncia tras el fin de su relación con Milett Figueroa: “Llegamos al final de un ciclo hermoso”

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcelo Tinelli se pronuncia tras el fin de su relación con Milett Figueroa: “Llegamos al final de un ciclo hermoso”

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marcelo Tinelli se pronuncia tras el fin de su relación con Milett Figueroa: “Llegamos al final de un ciclo hermoso”

Puerto de Posorja sorprende al mundo: el más eficiente de Latinoamérica

Ciudadanos piden trabajar mientras dirigentes indígenas que impulsan el paro acusan al gobierno de represión

Descubre cómo denunciar cortes de agua durante el paro nacional en Ecuador

Cristiano Ronaldo anota y Al-Nassr lidera la Saudi Pro League tras cuatro jornadas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO