Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manabí
Sociedad

El tiempo corre, pero no logra alcanzar a Fidel Cevallos, el atleta de 63 años que inspira en el running

Lo que empezó como una recomendación médica tras dos preinfartos, terminó convirtiéndose en una historia de podios, disciplina y pasión.
•‎

4'

•‎

4 minutos de lectura
Fidel Cevallos tuvo una excelente participación en la competencia de Ironman 2022 organizada por la FAE de Manta.

Consuelo Loor

Redacción ED.

A los 63 años, cuando muchos piensan en el retiro, Fidel Cevallos decidió hacer lo contrario: correr más fuerte que nunca. Su historia demuestra que la edad no es un límite, sino un punto de partida.

Este atleta manabita inició en el mundo del running a los 53 años, empujado por problemas de salud que le advirtieron dos preinfartos. Lo que comenzó como un consejo médico terminó por convertirse en un estilo de vida que lo llevó a subir al podio en varias competencias.

El inicio de un camino inesperado para Fidel

“Mi cardiólogo me recomendó que camine, que no lleve una vida sedentaria”, recuerda Cevallos. Así empezó trotando apenas 3 o 4 kilómetros. Lo que parecía una rutina pasajera se convirtió en un hábito que lo llevó a entrenar más fuerte y descubrir una pasión que no conocía.

Su primera competencia fue en San Vicente, en una carrera de 5K. “No me sentía seguro, pero acepté el reto. Terminé en segundo lugar y ese podio fue mi motivación para no detenerme”, relata emocionado. Desde entonces, multiplicó distancias y retos: 10, 15, 21 kilómetros y hasta maratones.

Algunos datos clave de su trayectoria

  • Edad actual: 63 años.

  • Inicio en el running: a los 53 años.

  • Primera carrera: 5K en San Vicente (segundo lugar).

  • Disciplinas: running, natación y ciclismo.

  • Entrena: desde las 5 de la mañana en Manta.

  • Próxima competencia: trail running de 10 km en San Plácido y la carrera La Marea en Manta.

La vida en movimiento

Fidel Cevallos ya se alista para la carrera La Marea (5K y 10K) que se realizará el 19 de octubre.
Fidel Cevallos ya se alista para la carrera La Marea (5K y 10K) que se realizará el 19 de octubre.

Cevallos asegura que el running no es una moda, sino una necesidad para mantenerse sano. “Hoy mis médicos dicen que mi corazón está como el de un hombre de 40 años”, afirma con orgullo. A la disciplina deportiva ha sumado una alimentación ordenada y balanceada, que complementa con el contacto social que le ofrece cada competencia.

También enfrenta desafíos: la falta de espacios seguros en la zona urbana de Manta y la exclusión de categorías para mayores de 60 años en ciertas competencias. “Siempre pido que nos incluyan; aunque seamos pocos, seguimos demostrando que podemos dar pelea en la pista”, recalca.

Ahora, Fidel Cevallos se prepara con disciplina para la carrera La Marea, que se correrá el próximo 19 de octubre en Manta. Ya participó en la primera edición y logró subir al podio, por lo que este año se ha propuesto superar su propio desempeño. “Espero estar igual o mejor que la vez pasada, porque me entreno cada día pensando en ese reto”, asegura con la motivación que lo ha acompañado desde sus primeros pasos en el running.

Inspiración a cualquier edad

Con su ejemplo, Fidel inspira a quienes creen que ya es tarde para empezar. “La edad es solo un número”, repite. Para él, correr no es solo deporte: es energía, alegría y la oportunidad de hacer amigos en cada kilómetro.

Su mensaje es claro: “Quien se anime a dar los primeros pasos verá cómo el cuerpo lo pide cada día. Dos kilómetros ya no bastan, luego serán cinco, diez, y lo más importante es que el ánimo se multiplica”.

De aquella primera carrera en San Vicente hasta las pistas actuales, Fidel Cevallos demuestra que nunca es tarde para reescribir la propia historia. En su caso, la meta no es solo un podio: es la prueba de que la vida se corre con constancia, sin importar la edad.

 

