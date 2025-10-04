¡Conoce a los cinco vocales que liderarán las elecciones en Manabí este 2025!

El Consejo Nacional Electoral (CNE) designó el 3 de octubre de 2025, en Quito, a cinco vocales para integrar la Junta Provincial Electoral de Manabí. Esta junta es encargada de organizar y supervisar el Referéndum y Consulta Popular 2025. El propósito es garantizar un proceso electoral transparente y conforme a la ley.

El Pleno del CNE, en su sesión ordinaria N.° 062 realizada el 3 de octubre de 2025, aprobó la designación de los vocales que conformarán la Junta Provincial Electoral de Manabí. Este organismo será responsable de dirigir, organizar y supervisar las fases del Referéndum y Consulta Popular 2025. Este evento está programado para el 16 de noviembre de 2025, en la provincia de Manabí. Manabí, con su activa participación, será determinante en este evento nacional.

Vocales designados

Los ciudadanos nombrados como vocales de la Junta Provincial Electoral de Manabí son: Junior Vera Zambrano, Danilo Sebastián Zurita Ruales, Joffre Jaime Guanoluisa Villalta, Wendy Mendoza Vivar y Isabela Victoria Barreiro Iglesias. Estas personas fueron seleccionadas conforme al artículo 25, numeral 4 del Código de la Democracia. Este artículo otorga al CNE la facultad de designar los organismos electorales desconcentrados. La representación de Manabí en estos procesos es vital.

Funciones de la Junta

La Junta Provincial Electoral de Manabí tendrá la tarea de garantizar el cumplimiento de las normativas electorales durante el proceso del Referéndum y Consulta Popular 2025. Entre sus responsabilidades están la organización de los recintos electorales, la capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto y la supervisión del escrutinio en la provincia. El CNE destacó que el trabajo de la Junta será clave para asegurar la transparencia y legalidad del proceso.

Plazo para impugnaciones

De acuerdo con la normativa electoral, la ciudadanía dispone de un plazo de dos días hábiles a partir de la notificación oficial. En este periodo, pueden presentar impugnaciones a las designaciones ante el Consejo Nacional Electoral. Este mecanismo busca garantizar que los vocales seleccionados cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Además, se asegura que no existan objeciones válidas a su nombramiento. En Manabí, la población puede ejercer sus derechos de impugnación.

Contexto del Referéndum 2025

El Referéndum y Consulta Popular 2025 en Ecuador abordará temas de relevancia nacional, incluyendo la posible instalación de una Asamblea Constituyente. La designación de las juntas provinciales, como la de Manabí, es un paso fundamental para asegurar que el proceso electoral se lleve a cabo de manera ordenada y transparente en todo el país. Manabí, como una de las provincias más pobladas, jugará un rol crucial en el resultado de esta consulta.