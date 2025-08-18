La Mofle tendrá su propia serie en TC Televisión con 55 capítulos

La televisión ecuatoriana suma una nueva apuesta de ficción con el regreso de La Mofle, el carismático personaje interpretado por Flor María Palomeque, quien ahora protagonizará su propia serie titulada Mofle, la del barrio. La producción, que ya se encuentra en rodaje, contará con 55 capítulos de media hora cada uno. Y promete convertirse en un fenómeno televisivo al reunir a un elenco de figuras reconocidas.

El rodaje inició oficialmente el 4 de agosto y se realiza bajo la producción de Churo Producciones, compañía especializada en comedia y ficción nacional. Según fuentes cercanas, TC Televisión planea estrenar la serie en septiembre, apostando por la enorme popularidad que el personaje mantiene actualmente como parte del jurado de Soy el Mejor.

La idea de darle a La Mofle un espacio propio no es nueva: el libreto original fue escrito en 2016 por Fabricio Aveiga, aunque en los últimos meses ha sido actualizado y ajustado para adecuarse al contexto actual. El proyecto busca resaltar la esencia humorística y crítica del personaje, adaptándola a una narrativa más amplia.

Un elenco de rostros conocidos

El proyecto reúne a actores con una larga trayectoria en la televisión ecuatoriana. Además de Flor María Palomeque, destacan Sofía Caiche, María Fernanda Ríos, el galán venezolano Henry España y Kevin Chapin.

Una de las grandes sorpresas es la participación de Cecilia Cascante, recordada por su actuación en Los García de Ecuavisa, quien ahora suma su talento a esta nueva producción.

“Nos alegra que vuelvan a producirse proyectos de ficción, porque significa más trabajo para los actores y nuevas oportunidades para conectar con el público”, comentó Sofía Caiche a EXTRA, celebrando este nuevo impulso a la televisión nacional.

La Mofle: un personaje que se volvió terapia

Flor María Palomeque ha reiterado en varias entrevistas que La Mofle es más que un personaje cómico. Para ella, se trata de un alter ego que le permite conectar con el público desde el humor y la sátira social.

“La Mofle es mi terapia de vida”, dijo en una ocasión. Con ello dejó claro que la creación ha trascendido la pantalla para convertirse en un fenómeno cultural que sigue vigente con el paso de los años.

Ahora, con Mofle, la del barrio, el personaje vivirá nuevas situaciones. Estará rodeado de personajes que reflejarán la cotidianidad del barrio y la realidad del país, siempre desde la comedia.

Una apuesta para la ficción nacional

El anuncio de esta nueva serie también se celebra como un respiro para la industria audiovisual ecuatoriana, que en los últimos años ha reducido sus producciones locales. La iniciativa de TC Televisión se perfila como una forma de revitalizar la pantalla abierta con historias propias.

Aunque aún no hay avances oficiales ni promociones en circulación, se espera que en las próximas semanas se presenten los primeros clips y materiales promocionales.

Con 55 capítulos ya en producción, Mofle, la del barrio apunta a convertirse en uno de los estrenos más esperados de la temporada televisiva.