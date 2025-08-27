José Angulo de Emelec sufre desgarro y será baja por dos semanas

Emelec informó que su delantero José Angulo sufrió un desgarro miofascial grado I en el cuádriceps izquierdo, requiriendo dos semanas de recuperación, lo que lo pone en duda para el Clásico del Astillero.

Lesión confirmada tras derrota

La lesión ocurrió durante el partido contra Independiente del Valle por la fecha 26 de la Liga Ecuabet, disputado el 24 de agosto en el estadio George Capwell, donde Emelec cayó 1-0. Angulo, titular en el encuentro, salió lesionado al minuto 35, siendo reemplazado por Justin Cuero.

El club indicó que el delantero comenzó su rehabilitación bajo la supervisión del departamento médico, con un tiempo estimado de recuperación de dos semanas. Esto implica que Angulo se perderá el partido contra Aucas, el 30 de agosto a las 19h00 en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Duda para el Clásico del Astillero

La lesión de Angulo lo pone en duda para el Clásico del Astillero contra Barcelona SC, programado para el 14 de septiembre de 2025 a las 17h30 en el estadio George Capwell. El parón por las Eliminatorias Sudamericanas, del 4 al 9 de septiembre, podría permitirle al delantero completar su recuperación a tiempo, aunque su participación dependerá de su evolución médica. El técnico Guillermo Duró no ha confirmado si Angulo estará disponible, pero destacó tras el partido contra Independiente del Valle que el equipo mostró actitud, aunque no logró el resultado esperado.

Angulo, de 30 años, llegó a Emelec el 20 de junio de 2025 procedente del Club Atlético Unión de Argentina. Aunque no ha marcado goles en la Liga Ecuabet, se ha consolidado como pieza clave en el esquema ofensivo del equipo, participando en 7 partidos.

Historial médico de Angulo

Esta no es la primera lesión de Angulo en 2025. En enero, mientras jugaba para Unión de Santa Fe, sufrió una fractura meniscal que requirió cirugía y lo mantuvo fuera de las canchas por varias semanas. A pesar de no superar inicialmente las pruebas médicas de Emelec debido a un desgaste de cartílago en la rodilla derecha, el club firmó al delantero con una cláusula especial. Esta permite rescindir su contrato sin costo en caso de nuevas lesiones en la rodilla. La actual lesión, sin embargo, no está relacionada con la rodilla, sino con el cuádriceps.

En la Liga Ecuabet 2025, Emelec ocupa la novena posición con 35 puntos tras 26 fechas. La ausencia de Angulo, combinada con la derrota ante el líder Independiente del Valle (56 puntos), complica las aspiraciones del “Bombillo” de clasificar al hexagonal final. Sin embargo, el equipo espera recuperar su mejor forma para los duelos clave, incluyendo el Clásico del Astillero.

Preparación para el regreso de Angulo

El departamento médico de Emelec supervisa la rehabilitación de Angulo, quien ya trabaja en su recuperación. Aunque el delantero no hizo declaraciones directas tras el comunicado, el defensa Luis Fernando León expresó optimismo sobre el próximo partido contra Aucas. “La clave es mantener el arco en cero, porque arriba tenemos delanteros que la meten”. León, de 32 años, subrayó la importancia de entrenar intensamente para estar al 100% el 30 de agosto.

El parón por las Eliminatorias permitirá a Emelec ajustar su estrategia sin Angulo, confiando en Jaime Ayoví y Facundo Castelli para liderar el ataque. La afición espera que el “Tin” regrese para el Clásico, un partido que definirá gran parte de la temporada del “Bombillo”.