Gol de Claudio Spinelli consolida a Independiente del Valle como líder absoluto de la Liga Ecuabet

Independiente del Valle le sacó nueve puntos de ventaja a su inmedito seguir que es Barcelona SC.
Independiente del Valle se afianzó como líder absoluto de la LigaPro Ecuabet 2025 tras vencer 1-0 a Emelec
Independiente del Valle se quedó con los tres puntos en su visita al estadio Capwell. (Foto Apifoto)
Independiente del Valle se afianzó como líder absoluto de la LigaPro Ecuabet 2025 tras vencer 1-0 a Emelec
Independiente del Valle se quedó con los tres puntos en su visita al estadio Capwell. (Foto Apifoto)

José Moreira

Redacción ED.

Independiente del Valle se afianzó como líder absoluto de la LigaPro Ecuabet 2025 tras vencer 1-0 a Emelec este domingo en el estadio George Capwell. Un solitario gol de Claudio Spinelli permitió al cuadro de Sangolquí sumar tres puntos clave en un encuentro intenso. El estadio George Capwell lució lleno de hinchas azules, consolidando a sus seguidores como la barra más fiel del campeonato ecuatoriano.

El partido, marcado por la competitividad, vio a Independiente del Valle capitalizar una jugada precisa que culminó con el gol de Spinelli, definiendo el rumbo del encuentro. Emelec, por su parte, sufrió un revés significativo al perder a su delantero José Angulo por lesión. Aquello obligó a una sustitución temprana y limitó sus opciones ofensivas ya que debió ser sustituido.

Independiente del Valle se adueña del liderato

A pesar de la presión de los locales, Independiente mantuvo la ventaja y controló el ritmo del juego, frustrando los intentos del ‘Bombillo’ por igualar el marcador. Con esta victoria, Independiente del Valle alcanzó los 56 puntos, sacando una ventaja de nueve unidades sobre Barcelona SC, que ocupa el segundo lugar con 47 puntos. Liga de Quito, con 43 unidades, se mantiene en la tercera posición, a doce puntos del líder.

Este resultado refuerza la solidez del equipo rayado, actual vicecampeón del fútbol ecuatoriano, en su carrera por el título de la LigaPro 2025. Emelec, en cambio, sumó una nueva derrota en casa. Los azules venían de cinco encuentros invictos tras registrar cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco encuentros. Con 35 puntos, el cuadro azul se ubica en la novena posición de la tabla general, enfrentando un momento complicado en el torneo.

Emelec viaja a Quito en la próxima fecha

El lleno total en el George Capwell reflejó el apoyo incondicional de su hinchada, a pesar del resultado adverso. En la próxima jornada, Independiente del Valle recibirá a Técnico Universitario buscando mantener su liderato, mientras que Emelec visitará a Aucas en Quito, con la urgencia de revertir su mala racha. La LigaPro Ecuabet 2025 está en una etapa crucial, con Independiente del Valle consolidándose como favorito tras un desempeño consistente.

Emelec, un club históricamente competitivo, enfrenta desafíos para recuperar su nivel en un torneo donde equipos como Barcelona SC y Liga de Quito también luchan por los primeros puestos. Este resultado en Guayaquil resalta la intensidad del fútbol ecuatoriano y la importancia de cada punto en la definición de la fase regular.

