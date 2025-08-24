Con un gol de último minuto Barcelona SC ganó en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito

Barcelona SC logró una victoria clave al derrotar 1-0 a Vinotinto en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El encuentro era válido por la fecha 26 de la Liga Ecuabet. El triunfo canario se dio gracias a un gol del delantero ecuatoriano Miguel Parrales en el minuto 92. El triunfo lo consolidó en el segundo puesto de la tabla con 47 puntos. La hinchada amarilla gritó a todo pulmón el tanto de Parrales, quien remató directo al arco.

A pesar de dominar el partido con más del 80% de la posesión del balón, el equipo guayaquileño tuvo dificultades para concretar sus oportunidades. En el tramo final Parrales definió el encuentro. El resultado llega tras una derrota en casa ante Macará, lo que había generado malestar entre la hinchada de Barcelona SC. Con esta victoria, el equipo amarillo suma 47 puntos.

Barcelona SC se tomó el Olímpico Atahualpa

Los guayaquileños se mantienen en el segundo lugar de la tabla, asegurando su clasificación al sextangular final para disputar el título de la Liga Ecuabet. Por su parte, Vinotinto, con 24 unidades, permanece en la posición 15, complicando su situación en la lucha por evitar el descenso. La temporada 2025 ha sido irregular para Barcelona SC, que celebra su centenario este año.

El equipo inició bajo la dirección del técnico ecuatoriano Segundo Alejandro Castillo, pero a mitad de temporada fue reemplazado por el español Ismael Rescalvo. A pesar del cambio, los resultados no han sido consistentes, alimentando las críticas de los aficionados que esperaban un desempeño más sólido en este año especial.

En la siguiente fecha vuelve al Monumental

En la próxima fecha, Barcelona SC recibirá a Universidad Católica en el estadio Monumental Banco Pichincha, en un duelo clave para mantener su posición en la tabla. Mientras tanto, Vinotinto visitará a El Nacional, buscando sumar puntos para mejorar su situación en la parte baja de la clasificación. La Liga Ecuabet 2025 ha destacado por su alta competitividad, con equipos como Barcelona SC peleando por el campeonato y otros luchando por la permanencia.

El conjunto canario, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol ecuatoriano, enfrenta la presión de su centenario, un hito que los hinchas esperaban celebrar con un título. La victoria ante Vinotinto refuerza las aspiraciones de Barcelona SC en el sextangular final, donde buscará superar su irregularidad para proclamarse campeón.