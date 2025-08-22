COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Sin categoría

Fetuccini Alfredo: El secreto de la receta italiana que puedes hacer en casa

El Fetuccini Alfredo, un clásico italiano, combina pasta con una cremosa salsa de queso. Conoce su origen, preparación y los mejores acompañantes para disfrutarlo.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

[email protected]

El fetuccini Alfredo, un plato de pasta con salsa cremosa creado en Roma, Italia, se prepara con ingredientes simples para deleitar en cualquier ocasión.

Se trata de un plato emblemático de la cocina italiana, conocido por su sencilla pero rica combinación de pasta, mantequilla y queso parmesano.

Su preparación requiere pocos ingredientes, pero la técnica es clave para lograr su característica textura cremosa.

Origen del Fetuccini Alfredo

El plato nació en el restaurante Alfredo alla Scrofa de Roma, en 1914, cuando Alfredo di Lelio creó una receta para ayudar a su esposa, Ines, a recuperar fuerzas tras dar a luz.

Di Lelio combinó fetuccini fresco con mantequilla y queso parmesano, logrando una salsa suave que se popularizó rápidamente.

En la década de 1920, estrellas de Hollywood como Mary Pickford y Douglas Fairbanks visitaron el restaurante y difundieron la receta en Estados Unidos, donde evolucionó con la adición de crema espesa, una variación no presente en la receta original italiana.

La receta auténtica, según el sitio oficial de Alfredo alla Scrofa, utiliza solo pasta fresca, mantequilla de alta calidad y queso parmesano rallado, mezclado al momento para crear una salsa sedosa sin necesidad de crema.

En 2025, el restaurante sigue siendo un destino turístico, sirviendo el plato con la misma técnica de mezclado en mesa que lo hizo famoso.

Ingredientes y preparación

Para preparar fetuccini Alfredo para cuatro personas necesitarás: 400 g de fetuccini fresco, 100 g de mantequilla sin sal, 200 g de queso parmesano rallado y sal.

Como primer paso hierve 4 litros de agua con una cucharada de sal, cocina la pasta al dente durante 2-3 minutos si es fresca (o según el paquete si es seca). Reserva 200 ml del agua de cocción.

Luego, en un sartén grande derrite la mantequilla a fuego bajo, añade la pasta cocida y mezcla con el agua reservada. Incorpora el parmesano gradualmente, removiendo hasta obtener una salsa cremosa. Sirve inmediatamente.

Mejores acompañantes para el fetuccini Alfredo

El fetuccini Alfredo se complementa con sabores que equilibran su riqueza. Según la Academia Italiana de Cocina, los mejores acompañantes incluyen:

  • Vino blanco: Un Chardonnay o Pinot Grigio italiano, servido a 8-10 °C, resalta los sabores sin opacar la salsa.
  • Ensalada verde: Una mezcla de rúcula, espinaca y tomates cherry con aderezo de limón y aceite de oliva aporta frescura.
  • Pan artesanal: Focaccia o ciabatta, calentada con aceite de oliva, es ideal para acompañar.
  • Proteínas: En Estados Unidos, es común añadir pollo a la parrilla o camarones (100-150 g por persona), aunque no forman parte de la receta original.
  • Verduras salteadas: Brócoli o espárragos al vapor, sazonados con sal y pimienta, ofrecen un contraste ligero.

Consejos para un plato perfecto

La clave está en la calidad de los ingredientes. Usa queso parmesano reggiano auténtico, rallado al momento, y mantequilla de alta calidad.

Evita recalentar el plato, ya que la salsa puede separarse.  Cocina la pasta al dente para que absorba mejor la salsa.

En Italia, el fetuccini Alfredo se sirve como plato principal, pero en otros países se ofrece como entrada o acompañamiento. (13).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fetuccini Alfredo: El secreto de la receta italiana que puedes hacer en casa

La Subzona de Policía Manabí registra un incremento de 263 muertes violentas en este 2025

Moisés Caicedo y Willian Pacho juegan hoy en la segunda fecha de Premier League y Ligue 1

Crisis en hospitales públicos de Ecuador: desabastecimiento de medicamentos afecta a provincias

“Se eligió a dedo a quién favorecer”: Comisión Nacional Anticorrupción denuncia contratos por USD 140 millones en dos hospitales del IESS

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fetuccini Alfredo: El secreto de la receta italiana que puedes hacer en casa

La Subzona de Policía Manabí registra un incremento de 263 muertes violentas en este 2025

Moisés Caicedo y Willian Pacho juegan hoy en la segunda fecha de Premier League y Ligue 1

Crisis en hospitales públicos de Ecuador: desabastecimiento de medicamentos afecta a provincias

“Se eligió a dedo a quién favorecer”: Comisión Nacional Anticorrupción denuncia contratos por USD 140 millones en dos hospitales del IESS

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Subzona de Policía Manabí registra un incremento de 263 muertes violentas en este 2025

Moisés Caicedo y Willian Pacho juegan hoy en la segunda fecha de Premier League y Ligue 1

Crisis en hospitales públicos de Ecuador: desabastecimiento de medicamentos afecta a provincias

“Se eligió a dedo a quién favorecer”: Comisión Nacional Anticorrupción denuncia contratos por USD 140 millones en dos hospitales del IESS

Ecuador impulsa proyectos de energía renovable para ampliar el sistema eléctrico nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO