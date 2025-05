Donald Trump oficializa la construcción del sistema de defensa antimisiles “Domo Dorado” para proteger Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la construcción de un sistema de defensa antimisiles denominado “Domo Dorado”. El mismo busca proteger al país de ataques con misiles balísticos, hipersónicos y drones, con un costo inicial de 175.000 millones de dólares.

El anuncio se realizó en el Despacho Oval de la Casa Blanca, acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Michael Guetlein, vicejefe de operaciones espaciales del Pentágono, quien supervisará el proyecto. El sistema, inspirado en el “Domo de Hierro” de Israel, busca proteger todo el territorio estadounidense, incluyendo sus 9,8 millones de kilómetros cuadrados, frente a amenazas de países como China, Rusia, Irán y Corea del Norte.

El “Domo Dorado” integrará una red de satélites e interceptores terrestres y espaciales para detectar y neutralizar misiles en las cuatro fases de un ataque: antes del lanzamiento, en la fase inicial, a mitad de trayectoria y en descenso. Según Trump, el proyecto estará operativo antes del fin de su mandato en 2029.

El sistema contará con tecnología avanzada para interceptar misiles hipersónicos, balísticos y de crucero, así como drones convencionales o con carga nuclear. El general Guetlein destacó que los misiles hipersónicos, capaces de alcanzar velocidades superiores a 9.600 km/h, representan una amenaza creciente que requiere una respuesta inmediata.

El Pentágono presentó opciones de diseño de pequeño, mediano y gran alcance, con un costo inicial de 175.000 millones de dólares, de los cuales 25.000 millones están incluidos en el proyecto de ley presupuestaria para 2026, actualmente en discusión en el Congreso. La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que los interceptores espaciales podrían costar hasta 542.000 millones de dólares en las próximas dos décadas.

President Trump announced the Golden Dome missile defense shield to protect the homeland from advanced missile threats.

Included in the One, Big, Beautiful Bill, this project aims to ensure American security. Congress must pass the bill and send it to the President’s desk. pic.twitter.com/U0gwZ9DNnV

— The White House (@WhiteHouse) May 21, 2025