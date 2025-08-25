Barcelona SC: Contreras cerca de volver y Rojas entrena en cancha

El arquero venezolano José David Contreras y el extremo ecuatoriano Joao Rojas progresan en su recuperación, y podrían ser considerados por el técnico Ismael Rescalvo para los próximos partidos de Barcelona SC en LigaPro y Copa Ecuador.

Progresos en el arco y el ataque

Contreras superó una rotura de tendón en el aductor izquierdo, y volvió a los entrenamientos grupales el 14 de agosto de 2025. El venezolano, lesionado desde el 18 de mayo durante el Clásico del Astillero contra Emelec, estuvo fuera por más de tres meses tras someterse a una cirugía.

Por su parte, el extremo Rojas realizó trabajos en cancha con el readaptador físico del club este 25 de agosto. Rojas, ausente desde mayo de 2024 por una fractura de peroné, avanza en su rehabilitación con ejercicios específicos para recuperar su forma física. El cuerpo técnico espera integrarlo progresivamente a los entrenamientos grupales.

Evolución de Contreras: regreso inminente

Contreras, de 30 años, ha disputado 18 partidos con Barcelona SC en 2025, entre LigaPro y Copa Libertadores, recibiendo 18 goles y manteniendo ocho vallas invictas. Su lesión en el Clásico del Astillero obligó a Ignacio De Arruabarrena a asumir la titularidad, con Kleber Pinargote como suplente. José David podría ser convocado para el duelo ante Cuenca Juniors por Copa Ecuador el 28 de agosto o frente a Universidad Católica por LigaPro el 31 de agosto.

El regreso del venezolano es clave para Ismael Rescalvo, quien enfrenta una seguidilla de partidos cruciales. Barcelona busca consolidarse en la parte alta de la LigaPro 2025, donde Independiente del Valle lidera, y avanzar en la Copa Ecuador.

Joao Rojas: esperanza en el ataque

Joao Rojas, de 27 años, no ha jugado en 2025 debido a complicaciones tras una fractura de peroné sufrida en un partido de Copa Libertadores contra Sao Paulo en mayo de 2024. El ecuatoriano requirió una segunda cirugía en enero de 2025 para un injerto de piel, lo que retrasó su retorno. Sin embargo, el técnico Ismael Rescalvo, quien ya lo dirigió en Emelec, expresó el 23 de junio que Rojas podría estar al 100% en tres a cuatro semanas, proyección que se alinea con su reciente presencia en cancha.

Rojas, conocido por su desequilibrio y velocidad, fue una pieza clave en Emelec bajo Rescalvo, destacando por sus goles y asistencias. Su retorno es esperado por la hinchada torera, que ve en él una opción para potenciar el ataque en la recta final de la temporada.

Expectativas de Barcelona

Barcelona SC, con una plantilla de 32 jugadores enfrenta un calendario exigente. La vuelta de Contreras reforzaría la seguridad en el arco, mientras que Rojas aportaría profundidad en el ataque, complementando a jugadores como Janner Corozo y Miguel Parrales.

El 28 de agosto, Barcelona SC visitará a Cuenca Juniors por Copa Ecuador, un torneo clave para clasificar a competiciones internacionales. En LigaPro, el duelo ante Universidad Católica será crucial para mantenerse en la pelea por el hexagonal final. Rescalvo trabaja en silencio para consolidar un equipo competitivo, y las recuperaciones de Contreras y Rojas son un impulso significativo.