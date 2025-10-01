COMUNIDAD POR USD 1
¡Un brownie casi destruye su casa! Iba a calentar el postre y provoca un incendio

Un microondas provocó un incendio doméstico en Carolina del Norte cuando una joven calentó un brownie durante dos minutos, causando daños materiales por más de 400.000 dólares.
Microondas provoca incendio en hogar de Carolina del Norte con pérdidas superiores a 400.000 dólares
Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

[email protected]

En Carolina del Norte, Estados Unidos, una joven identificada como Kyndall Mowery provocó un incendio en su vivienda al calentar un brownie en el microondas durante dos minutos en lugar de veinte segundos, lo que generó humo negro y fuego que se extendió por la cocina y afectó el resto del inmueble, según reportó The Sun. Afortunadamente, la familia y sus mascotas lograron salir ilesas.

Desarrollo del incendio

El incendio comenzó de manera inmediata después de que Kyndall introdujera el postre en el microondas con el tiempo de cocción programado de forma incorrecta. El aparato empezó a emitir humo negro y rápidamente las llamas alcanzaron el mobiliario y otras áreas de la vivienda, provocando daños materiales que superan los 400.000 dólares.

Amber Mowery, madre de la joven, relató a NeedToKnow la desesperación que sintió al ver cómo su hogar se consumía en cuestión de minutos. A pesar de la magnitud del siniestro, la familia pudo evacuar con vida, incluyendo a dos hijos y cuatro perros.

Tras el incidente, Kyndall decidió compartir su experiencia en redes sociales para advertir sobre los riesgos de descuidos aparentemente simples en la cocina.

Reacción en redes sociales

El video publicado por Kyndall generó diversas reacciones entre los internautas. Comentarios como:

  • “¡Dios mío! ¿Cómo pasó esto de 0 a 100 tan rápido?”
  • “Me alegra que hayas compartido tu experiencia, porque yo habría hecho lo mismo.”
  • “Piensa en cuántas personas acabas de educar sobre cómo manipular alimentos quemados.”

destacan la sorpresa y la preocupación que generó el suceso, así como la utilidad del testimonio para evitar accidentes similares.

Advertencia sobre seguridad doméstica

Expertos en seguridad doméstica advierten que electrodomésticos como microondas pueden provocar incendios si no se utilizan correctamente. El caso de Kyndall Mowery evidencia que errores simples de tiempo o uso indebido pueden tener consecuencias graves.

Se recomienda siempre supervisar la cocción, utilizar recipientes aptos para microondas y mantener detectores de humo operativos para prevenir tragedias.

El suceso también pone en relieve la importancia de contar con protocolos de evacuación familiar y medidas de seguridad básicas, que en este caso permitieron que la familia y sus mascotas salieran ilesas.

Noticias en la web

