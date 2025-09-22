Reconstrucción de avenida Domingo Comín en Guayaquil promete mejoras para 390 mil habitantes

Con una inversión de USD 500 mil, el Municipio de Guayaquil ha iniciado la reconstrucción de un tramo clave de la avenida Domingo Comín. La avenida se ubica entre la calle 43B SE y Francisco Segura, en el sureste de la ciudad.

Esta intervención tiene un presupuesto global de USD 7,8 millones. Además busca rehabilitar 68 kilómetros de vías urbanas y beneficiar directamente a cerca de 390 mil habitantes de sectores como las ciudadelas 9 de Octubre, Los Almendros y La Saiba. Las obras prometen no solo mejorar la movilidad, sino también fortalecer los servicios básicos en una de las zonas más pobladas de la urbe.

Nueve cuadras de obras nuevas

Los trabajos en la avenida Domingo Comín abarcan nueve cuadras. La obra incluyen un proceso integral que contempla la remoción del pavimento deteriorado, excavación, colocación de material mejorado, reposición de losas de hormigón, construcción de bordillos, aceras y señalización horizontal.

Estas labores están diseñadas para garantizar una infraestructura duradera. Se ejecutan tras la rehabilitación previa de las redes terciarias de aguas servidas, lo que asegura una intervención completa que combina mejoras viales con avances en el saneamiento. “Este proyecto no solo renueva la vía, sino que mejora la calidad de vida de miles de familias al optimizar los servicios básicos y la conectividad”, destacó un vocero municipal.

Avenida estará cerrada durante 60 días

Para llevar a cabo las obras, el Municipio anunció el cierre de la avenida para vehículos particulares a partir de la noche del 22 de septiembre. Se estima que tenga una duración estimada de 60 días. Sin embargo, el carril exclusivo de la Metrovía permanecerá operativo, garantizando el transporte público para los usuarios.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) ha implementado un plan de desvíos para los aproximadamente 22 mil vehículos que circulan diariamente por esta arteria, una de las más transitadas del sureste de Guayaquil. Agentes de tránsito y patrullas estarán desplegados en puntos estratégicos para guiar a los conductores hacia rutas alternas, minimizando las molestias. La ATM difundió el plan vial a través de sus canales oficiales, instando a los ciudadanos a planificar sus recorridos con antelación.

Las ciudadelas beneficiadas, como 9 de Octubre, Los Almendros y La Saiba, concentran una población significativa que depende de estas vías para sus actividades diarias. “Es una obra que esperábamos desde hace tiempo. Las calles estaban en mal estado, y las mejoras en el alcantarillado también son un gran avance”, comentó María Salazar, moradora.

A pesar de los beneficios proyectados, el cierre vial ha generado cierta preocupación entre los residentes y comerciantes, quienes temen afectaciones temporales en sus actividades. La ATM ha enfatizado que las rutas alternas y la presencia de agentes buscan mitigar el impacto, mientras que el Municipio asegura que los 60 días de cierre son necesarios para garantizar una obra de calidad. “Sabemos que habrá inconvenientes, pero el resultado valdrá la pena. Pedimos paciencia a la ciudadanía”, señaló un representante de la ATM.