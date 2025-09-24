Más de 3.600 ayudas técnicas distribuidas en Guayaquil durante la actual administración municipal

La Alcaldía de Guayaquil entregó el martes 23 de septiembre pasado un total de 290 ayudas técnicas a personas con movilidad reducida en el Palacio de Cristal, como parte del programa Esperanza Ciudadana, destinado a promover la inclusión social y el apoyo a sectores vulnerables.

Una jornada enfocada en la inclusión

El evento estuvo organizado por la Empresa Pública de Acción Social y Educación (DASE EP) y contó con la presencia de la presidenta del Directorio, Andrea Giler; el gerente, Virgilio Pesántez; varios concejales, beneficiarios y sus familiares.

La jornada inició con una charla dirigida a cuidadores de las personas con movilidad reducida, con el objetivo de fortalecer la atención diaria que brindan. Posteriormente, se presentó un show artístico del programa Alegría Ciudadana, que forma parte de las actividades sociales del Municipio.

Durante la ceremonia se informó que, en lo que va de la actual administración municipal, se han entregado más de 3.600 ayudas técnicas, incluyendo sillas de ruedas, andadores y bastones.

Acceso a las ayudas y proceso de entrega

El acceso a las ayudas técnicas se realiza mediante un registro previo en la ventanilla universal o a través de la línea telefónica 181, lo que garantiza un proceso ordenado y accesible.

En su intervención, Andrea Giler destacó la importancia de este tipo de programas: “Estamos aquí para servirles, ustedes son la razón de nuestro trabajo. Nuestro Alcalde está comprometido en seguir construyendo la Ciudad de Todos”, expresó.

Por su parte, Emilene Aguayo, subgerente de Proyectos Sociales, Inclusión Barrial y Educación de la DASE, explicó que la visión municipal busca ir más allá de las obras físicas: “Construir una ciudad no se trata solamente de obras de cemento, por eso, la acción social del Municipio a través de la DASE tiene un rol muy importante”, señaló.

Testimonios de los beneficiarios

Entre los beneficiarios estuvo José Gende Bravo, residente de Mapasingue Este, quien recibió una silla de ruedas. El ciudadano relató que, debido a complicaciones derivadas de la diabetes, perdió tres dedos de un pie, lo que limitó su movilidad. “Por intermedio de la DASE estamos aquí. Hubo una ayuda oportuna del Municipio y vivo muy agradecido”, manifestó.

Casos como el de Gende Bravo evidencian la relevancia del programa, que no solo entrega equipos, sino que también fortalece la autonomía y movilidad de los ciudadanos. Estos apoyos resultan fundamentales para la vida cotidiana de personas que enfrentan limitaciones físicas.

Los familiares también forman parte del proceso, ya que muchos son cuidadores directos de los beneficiarios. Ellos participan en capacitaciones que les permiten mejorar la atención en el hogar.

Contexto y proyección del programa

El programa Esperanza Ciudadana se ha consolidado como un pilar en la estrategia de inclusión del Municipio de Guayaquil. La entrega de ayudas técnicas complementa otros servicios sociales que buscan reducir brechas y brindar oportunidades a sectores vulnerables.

La DASE EP coordina estas acciones con el objetivo de construir una red de apoyo permanente. A través de estas entregas, el Municipio busca reconstruir el tejido social, fortalecer la solidaridad y garantizar equidad en el acceso a servicios básicos.

Con más de 3.600 ayudas entregadas en lo que va de la actual administración, las autoridades municipales proyectan continuar ampliando la cobertura del programa y llegar a más comunidades en distintos sectores de la ciudad.