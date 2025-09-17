Guayaquil invierte USD 1,4 millones en espacios para el desarrollo infantil y comunitario

El Municipio de Guayaquil, a través de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE EP), está transformando comunidades vulnerables. Lo hace con una inversión de USD 1,4 millones destinada a infraestructura y programas sociales.

Este ambicioso plan, que prioriza el eje social, incluye la construcción y repotenciación de centros dedicados al cuidado infantil. Pero también a la capacitación técnica, el arte, la cultura y el deporte, beneficiando a miles de ciudadanos en sectores como Fertisa, Cisne 2, 29 y Oriente, Viernes Santo y La Colmena.

Para diciembre de 2025, se entregarán tres Centros de Atención Municipal Integral (CAMI) en Fertisa, Cisne 2 y 29 y Oriente, con una inversión de USD 600.000. Estos centros no solo renuevan su infraestructura, sino que se adaptan a las necesidades comunitarias con canchas de césped sintético, áreas de calistenia, zonas recreativas y programas artísticos y culturales abiertos a todos. “Hemos cambiado la estructura de DASE; hoy priorizamos recuperar estos espacios para la comunidad”, afirmó el Alcalde Aquiles Álvarez, destacando la voluntad de fortalecer el eje social en los dos años restantes de su gestión.

En octubre inauguran el Polifuncional de Viernes Santo

El Polifuncional de Viernes Santo será inaugurado en octubre con USD 300.000. Este lugar es un ejemplo de este enfoque integral. Este espacio ofrecerá atención inicial en psicología y salud mental, cursos de emprendimiento, capacitaciones técnicas, una escuela de box, canchas de fútbol renovadas, áreas recreativas y un parque acuático habilitado. “Es un lugar donde las familias encontrarán oportunidades para crecer y desarrollarse”, señaló un representante de DASE.

Por su parte, el Centro de Arte y Cultura de La Colmena se convertirá en un punto de encuentro para niños, jóvenes y adultos, con talleres que fomentan la formación artística y cultural. Este espacio busca fortalecer la identidad comunitaria y abrir caminos para la expresión creativa en un sector históricamente desatendido.

Centros municipales dan atención integral

El impacto ya es visible con la reciente entrega de los Centros Municipales de Cuidado Infantil en Guasmo y Las Orquídeas. También con el Centro de Capacitación Continua Amazonas, que suman USD 512.000 de inversión. En Guasmo y Las Orquídeas, 126 niños de 12 a 42 meses, de familias de bajos recursos, reciben atención integral. Incluso son acreedores a educación temprana y cuidados básicos. Mientras tanto, el Centro Amazonas ha capacitado a 700 ciudadanos en gastronomía, con cursos gratuitos en coctelería, pastelería, repostería y panadería. Estas habilidades abren puertas al emprendimiento y la inserción laboral, transformando vidas en comunidades vulnerables.

El Alcalde enfatizó que estos proyectos reflejan un cambio en la visión de DASE, que ahora se enfoca en recuperar espacios para el desarrollo humano. “Los queremos mucho, y nuestro compromiso es fortalecer el eje social”, afirmó. La inversión no solo mejora infraestructura, sino que promueve la inclusión, el bienestar y el crecimiento económico local al generar oportunidades para sectores marginados.