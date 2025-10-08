Guayaquil inaugura ATI en Parque Samanes: Atención gratuita para 350 niños con discapacidad en 2025

El Parque Samanes, ese pulmón verde de 851 hectáreas que transforma el norte de la ciudad en un oasis recreativo. Este espacio ahora añade un capítulo decisivo en la lucha por la inclusión social. El alcalde Aquiles Alvarez cortó la cinta inaugural de la nueva Área Territorial Inclusiva (ATI). Es un centro que abre sus puertas con terapias gratuitas en psicopedagogía, psicología, físicas, artísticas y de lenguaje.

Este espacio atiende directamente a 350 niños, niñas y adolescentes con discapacidad, necesidades pedagógicas especiales o trastornos emocionales, ofreciendo acompañamiento semanal. Alvarez, con su habitual énfasis en políticas concretas, declaró durante la ceremonia que estos centros “acercan servicios esenciales a personas en condición de vulnerabilidad y visibilizan a las personas con discapacidad”.

Subrayó la urgencia de esta iniciativa, ya que en Guayaquil el 15% de la población, alrededor de 435.000 habitantes, según estimaciones del Municipio, enfrenta algún tipo de discapacidad. “Eso es fundamental”, añadió, mientras familias enteras aplaudían en el auditorio al aire libre del parque.

ATI de Parque Samanes extiende sus brazos a barrios clave

Además, el Municipio proyecta 19 ATIs para 2027, con un presupuesto social que escalará a USD 19 millones en 2026. Un 35% más que los USD 14 millones de este año. El nuevo sitio mejora la cobertura, proyectando 8.400 terapias hasta diciembre de 2025, según datos oficiales de la Dirección de Inclusión Social (DIS).

En el sector privado, cada familia paga entre USD 700 y 1.000 mensuales por servicios similares, terapias que cuestan USD 25 por sesión individual. Yuri Chilán, madre de un niño de Bastión Popular con autismo, lo resumió con emoción: “Muchos papás como yo batallamos con recursos escasos; esto es una ayuda real”.

Además, el ATI de Parque Samanes atiende a barrios clave como Las Orquídeas, Mucho Lote 1, Sauces, Guayacanes, Juan Montalvo y zonas aledañas a la Av. Narcisa de Jesús. Opera de lunes a sábado en 2025, con planes para incluir domingos desde 2026, alineándose con el horario extendido del parque de 6:00 a 22:00, de martes a domingo.

Amanda Arboleda, directora de la DIS, detalló con precisión los planes: “Introducimos el primer centro cultural de teatro inclusivo, donde chicos con o sin discapacidad crearán piezas alternativas junto a la comunidad”. Explicó que el espacio integra arte como herramienta terapéutica, fomentando habilidades sociales en grupos mixtos.

Antecedente de más de una década

Los ATIs municipales nacieron en mayo de 2023 como respuesta a la brecha en servicios de rehabilitación, desconcentrando atenciones del centro histórico hacia periferias olvidadas. Hoy, siete centros operan en Guasmo Norte, Sergio Toral, Puerto Liza, Trinitaria, Puná y Suburbio, con dos más en camino para Paraíso de la Flor y Posorja.

Desde su lanzamiento, acumulan 56.680 atenciones a niños, adolescentes y cuidadores hasta septiembre de 2025. Un salto del 30% respecto a los 43.248 reportados en julio. En total, la DIS ha entregado 809.000 servicios gratuitos a personas con discapacidad, incluyendo 3.175 atenciones psicológicas solo en 2025 para menores de 7 a 17 años, con énfasis en sectores como Monte Sinaí y el Guasmo.

Por otro lado, el Parque Samanes avanza en su transformación. Inaugurado en fases desde 2010 con una inversión inicial de USD 230 millones, este tercer parque más extenso de Latinoamérica. Ahora comparte gestión con el Ministerio del Ambiente desde septiembre de 2025. Esto, tras un convenio que resuelve disputas de seis meses. En agosto, sumó una Estación de Acción Segura (EAS) con 82 agentes, 290 cámaras y vehículos patrulla para combatir la inseguridad que ahuyentaba a las familias.