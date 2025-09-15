Guayaquil impulsa la educación rural con un nuevo centro de apoyo escolar gratuito

El Municipio de Guayaquil, a través de la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación (DASE), ha inaugurado un moderno Centro de Tareas y Nivelación, dirigido a 50 niños de entre 7 y 14 años de las comunidades Barrio Lindo y Puná Alta. Este centro ofrece refuerzo académico gratuito en materias como Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales y Computación, con el objetivo de reducir la deserción escolar y mejorar el rendimiento de los estudiantes. El programa se desarrolla en un espacio recientemente inaugurado, con una inversión superior a los USD 2,5 millones en infraestructura y equipamiento.

Apoyo escolar gratuito para las comunidades rurales

El Centro de Tareas y Nivelación, inaugurado el 31 de julio de 2025 por el alcalde Aquiles Álvarez, tiene como objetivo garantizar que los estudiantes de las comunidades rurales de Barrio Lindo y Puná Alta permanezcan en las aulas y no abandonen sus estudios por falta de recursos. Según Gina Leyton, educadora de la DASE, el centro ofrece más que solo apoyo académico: “Aquí ayudamos a los estudiantes en todas las tareas, ya sea investigaciones o proyectos. Antes, los padres debían pagar por un servicio privado, pero ahora lo ofrecemos de manera gratuita”, comentó.

En este espacio, los niños reciben clases en dos jornadas: 8h30 a 11h00 y 13h00 a 16h00. Durante estas horas, los estudiantes refuerzan su conocimiento en materias clave como Matemáticas, Lenguaje y Ciencias Naturales, esenciales para su desarrollo académico. Además, se incluye la enseñanza de Computación, una habilidad vital en la era digital.

Infraestructura de primer nivel

El centro se encuentra en el moderno Centro de Uso Múltiple de la DASE EP, en las instalaciones de la Unidad Médica Puná, lo que garantiza que los estudiantes cuenten con un espacio adecuado y cómodo para estudiar. La infraestructura cuenta con ambientes climatizados, lo que mejora la concentración y el rendimiento escolar de los niños. Además, la inversión de USD 2,5 millones en la construcción y equipamiento del centro asegura un ambiente de calidad para el aprendizaje.

La infraestructura del centro incluye aulas amplias, espacios interactivos y equipos de tecnología de última generación para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, elementos clave para el éxito del programa.

Impacto social y económico

El apoyo no solo impacta positivamente en la educación, sino también en la economía de las familias. Wellington Ramírez, uno de los padres beneficiados, destacó que antes debía gastar entre USD 1.50 y USD 2 diarios para que su hijo recibiera apoyo en las tareas escolares, algo que ahora es innecesario gracias al programa gratuito del Municipio. “Ahora no tengo que gastar en eso, y mi hijo recibe una educación de calidad”, agregó.

Además del apoyo escolar, el Municipio de Guayaquil ha promovido actividades que fomentan la inclusión social y la participación comunitaria. En este sentido, el próximo 20 de septiembre se llevará a cabo el Festival de Juegos y Leyendas de la Isla. Una actividad cultural destinada a los niños de la comunidad. También se tiene previsto entregar sillas de ruedas, bastones y andadores a personas con movilidad reducida, junto con talleres de habilidades productivas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las parroquias rurales.

Más allá de la educación: Inclusión y bienestar comunitario

El impacto de este programa se extiende más allá del ámbito académico. La iniciativa forma parte de una serie de acciones del Municipio. Con esto se busca mejorar las condiciones de vida en las parroquias rurales de Guayaquil, un área tradicionalmente desatendida por políticas educativas. Con esta inversión en infraestructura y programas comunitarios, el Municipio busca cerrar las brechas sociales y económicas que afectan a las comunidades más vulnerables.

Las autoridades municipales continúan comprometidas con la creación de espacios dignos para el aprendizaje y el bienestar de los ciudadanos. Reforzando la cobertura de servicios en áreas rurales y promoviendo una mayor inclusión en la vida social, económica y educativa de los habitantes de Guayaquil.