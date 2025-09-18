Guayaquil fortalece su oferta para congresos y ferias internacionales con asesoría gratuita

La Dirección General de Turismo y Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil anunció este 2025 un programa de asesoría personalizada y gratuita para organizadores de ferias, congresos y convenciones. El servicio busca fortalecer la posición de la ciudad como destino competitivo en el mercado internacional de eventos, apoyado por la infraestructura local y la oferta del Buró de Convenciones de Guayaquil.

Asesoría integral para eventos

El acompañamiento municipal incluye apoyo desde la planificación inicial hasta la ejecución final. Los organizadores reciben orientación en la elección de sedes, proveedores, cronogramas y logística. Además, el servicio incorpora la coordinación de visitas técnicas a los espacios disponibles, con el objetivo de garantizar que cada encuentro cumpla con los estándares de calidad.

Guayaquil dispone actualmente de 59 salones para congresos y convenciones, además de 10 áreas al aire libre adaptadas para espectáculos masivos. La red hotelera de categoría internacional se ubica a tan solo 10 minutos del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, lo que facilita la conectividad y movilidad de delegados nacionales e internacionales.

Según el Municipio, esta estrategia busca consolidar un ecosistema en el que los organizadores no solo tengan acceso a infraestructura moderna, sino también a servicios de valor agregado que incrementen la competitividad de la ciudad frente a otros destinos de la región.

Servicios del Buró de Convenciones

El Buró de Convenciones de Guayaquil complementa la oferta institucional con un portafolio de servicios diseñados para facilitar la experiencia de los organizadores. Entre ellos se incluye la coordinación de recorridos turísticos guiados para delegados y acompañantes, así como la entrega de material promocional especializado sobre el destino.

Otro beneficio es la gestión de descuentos exclusivos en hoteles, centros de convenciones y otros venues estratégicos. Esta política permite optimizar los costos de organización sin comprometer la calidad de los servicios contratados.

Además, los eventos en Guayaquil pueden incorporar actividades culturales dentro de su programación, como espectáculos folclóricos o la participación de la Banda Municipal, elementos que refuerzan la identidad local y generan valor agregado para los asistentes internacionales.

Contexto regional y competitivo

En los últimos años, Guayaquil ha buscado posicionarse como un referente en el turismo de reuniones, un sector que mueve millones de dólares en América Latina. La cercanía al aeropuerto, la conectividad aérea y la infraestructura hotelera son factores que han jugado a favor de la ciudad.

La iniciativa municipal responde a la necesidad de ofrecer un acompañamiento integral. Todo en un mercado donde los organizadores valoran tanto la infraestructura como los servicios complementarios. Con esta estrategia, Guayaquil se suma a otras capitales de la región que han convertido al turismo de eventos en un motor económico.

De acuerdo con la Dirección de Turismo, el reto es atraer ferias y convenciones internacionales que permitan visibilizar la capacidad logística de la ciudad. Así se busca impulsar el desarrollo económico local y dinamizar sectores como la hotelería, el transporte y la gastronomía.

Una ciudad preparada para grandes encuentros

La combinación de infraestructura moderna, servicios municipales gratuitos y el portafolio especializado del Buró de Convenciones convierte a Guayaquil en un destino atractivo para la industria de reuniones. La estrategia busca garantizar que cada evento no solo se realice con éxito, sino que ofrezca experiencias memorables a los asistentes.

Con estos avances, la Perla del Pacífico refuerza su competitividad en el escenario internacional. Así se consolida como un punto estratégico para acoger congresos, ferias y convenciones de gran escala.