Guayaquil Food Show: Un Festín de Sabores y Talento Global

Guayaquil se prepara para deslumbrar al mundo culinario con el Guayaquil Food Show. Este es un evento que reunirá creatividad, sabor y talento internacional los días 26 y 27 de septiembre de 2025 en el Hotel Hilton Colón.

La cita es considerada el encuentro gastronómico más relevante del país, pues promete transformar la ciudad en un escenario donde chefs nacionales y extranjeros, junto con miles de amantes de la cocina, celebrarán la diversidad y la innovación en el arte culinario.

El evento cuenta con el respaldo de la Dirección de Turismo y Eventos Especiales del Municipio de Guayaquil. Este no solo posiciona a la ciudad como un destino turístico de primer nivel, sino que también impulsa oportunidades para los talentos locales.

Degustaciones, tendencias y técnicas gastronómicas

Durante dos días, el Guayaquil Food Show ofrecerá una experiencia multisensorial con competencias de alto calibre. También habrá degustaciones de productos premium y la primera edición del Congreso Internacional “Gastronomía 360”. Este congreso reunirá a expertos, chefs y aficionados para debatir tendencias, técnicas y el impacto de la gastronomía en la cultura y la economía. Se espera que más de 5.000 asistentes, desde profesionales hasta curiosos gastronómicos, llenen los salones del Hilton Colón. Pues el objetivo es que disfruten de un espectáculo que combina pasión, técnica y creatividad.

Uno de los momentos más esperados será la selección de los representantes ecuatorianos para dos de los certámenes culinarios más prestigiosos del mundo: el Bocuse d’Or, conocido como los “Juegos Olímpicos de la Gastronomía”, y la Copa del Mundo de la Pastelería. Estas competencias internacionales, cuyas eliminatorias se realizarán en junio de 2026 en Estados Unidos y la final en Francia, pondrán a prueba la excelencia de los chefs participantes. Además, el evento incluirá la Copa Nacional de Gastronomía para Jóvenes Talentos, una plataforma donde estudiantes y profesionales en formación demostrarán su destreza en categorías como pastelería y repostería, abriendo puertas hacia escenarios globales.

El Guayaquil Food Show no solo es una vitrina para profesionales consagrados, sino también un espacio para descubrir nuevos talentos. Las competencias de pastelería destacarán por su nivel técnico, con participantes creando piezas que combinan arte y sabor bajo estándares internacionales. Las degustaciones de productos premium permitirán a los asistentes explorar sabores locales e internacionales. Mientras que las charlas del congreso abordarán cómo la gastronomía puede ser un motor de desarrollo sostenible.

Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, este evento se enmarca en las celebraciones impulsadas por el Municipio durante todo el mes. El fin es reafirmar el compromiso de Guayaquil con la innovación y el turismo. Guayaquil es conocida por su riqueza cultural y gastronómica. También se consolida como un destino que une tradición y modernidad.