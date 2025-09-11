Cabildo de Guayaquil inicia ruta de ferias comunitarias en Pascuales con emprendimientos y servicios municipales

El Cabildo de Guayaquil, bajo el liderazgo del alcalde Aquiles Álvarez, realizará la primera jornada de la Ruta de Ferias de Emprendedores y Servicios Municipales este sábado 13 de septiembre, de 09h00 a 14h00, en la parroquia Pascuales. La iniciativa busca fortalecer la economía local y acercar servicios municipales gratuitos a sectores históricamente rezagados.

Oferta de emprendimientos y productos locales

La feria contará con la participación de entre 25 y 30 emprendedores comunitarios, quienes pondrán a disposición una amplia variedad de productos. Los asistentes podrán encontrar gastronomía típica, medicina ancestral, bisutería artesanal, ropa de segunda mano y dulces tradicionales.

El evento se organiza en coordinación con el Colectivo de Gestores y Participación Comunitaria de Pascuales, lo que garantiza la inclusión de emprendedores del propio territorio. De esta manera, la ruta se plantea como un espacio que une la oferta comercial local con el acceso a servicios públicos.

Servicios municipales gratuitos

Durante la feria, distintas dependencias municipales desplegarán brigadas para atender a los moradores. La Dirección de Salud ofrecerá consultas de medicina general y odontología, mientras que la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales brindará atenciones veterinarias gratuitas para animales de compañía.

Adicionalmente, el Registro Civil de Guayaquil acercará el servicio de cedulación a la comunidad, evitando traslados al centro de la ciudad y facilitando trámites esenciales a los vecinos de Pascuales. Estas acciones forman parte del objetivo del Cabildo de reducir barreras de acceso a servicios municipales básicos.

Extensión de la iniciativa hasta diciembre

La concejal July Álvarez informó que la ruta se extenderá hasta el mes de diciembre, abarcando diversos sectores de Pascuales. Según explicó, la planificación contempla una agenda itinerante que permitirá a más comunidades beneficiarse de la oferta comercial y los servicios municipales.

“Esta ruta no solo fortalece la economía local de uno de los sectores más vulnerables de nuestra ciudad, sino que también devuelve el sentido de unión a Pascuales. Queremos que cada ciudadano sienta que sus ideas y sus emprendimientos cuentan, y que los servicios municipales están para mejorar su calidad de vida”, señaló la concejal.

Pascuales como espacio de encuentro comunitario

Con la Ruta de Ferias, Pascuales se posiciona como un escenario de encuentro, solidaridad y progreso comunitario. La estrategia municipal apunta a articular la gestión pública con la participación ciudadana, potenciando emprendimientos y facilitando trámites en territorio.

De acuerdo con el Cabildo, esta dinámica permitirá que los habitantes de Pascuales accedan a oportunidades económicas. También a servicios básicos en un solo espacio, fomentando además la cohesión social dentro de la parroquia.

El proyecto se inscribe en la línea de políticas municipales orientadas a fortalecer la economía popular y solidaria, sector que en Guayaquil. Así se genera cientos de iniciativas productivas y representa una alternativa de sustento para numerosas familias.