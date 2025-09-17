Buró de Convenciones de Guayaquil revoluciona la organización de eventos

. Guayaquil se consolida como un epicentro para congresos y eventos internacionales gracias a la asesoría integral y gratuita que ofrece el Buró de Convenciones. El espacio es gestionado por la Dirección General de Turismo y Eventos Especiales del Municipio. Este servicio, diseñado para facilitar la organización de ferias, convenciones y espectáculos, acompaña a los organizadores desde la planificación hasta la ejecución, garantizando experiencias memorables en la Perla del Pacífico.

La ciudad cuenta con una infraestructura robusta: 59 salones para congresos, 10 áreas al aire libre para eventos masivos y una oferta hotelera de categoría internacional, ubicada a solo 10 minutos del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Esta conectividad estratégica, sumada a la riqueza cultural y turística de Guayaquil, posiciona a la ciudad como un destino competitivo frente a otras capitales regionales.

El portafolio de servicios ofrece recorridos turísticos

El Buró de Convenciones marca la diferencia con un portafolio de servicios que incluye coordinación de visitas de inspección. También contempla asesoría en la selección de sedes y proveedores, y gestión de descuentos exclusivos en hoteles y venues. Además, ofrece recorridos turísticos guiados para delegados y acompañantes, material promocional y la producción de espectáculos culturales, como shows folclóricos y presentaciones de la Banda Municipal. “Nuestro objetivo es que cada evento sea un éxito y refleje el potencial de Guayaquil como destino de clase mundial”, señala un representante de la Dirección de Turismo.

Esta iniciativa municipal elimina barreras para organizadores, desde pequeñas empresas hasta corporaciones internacionales, al brindar apoyo sin costo. Por ejemplo, un congreso médico reciente aprovechó la asesoría para seleccionar un centro de convenciones y coordinar tours por el Malecón 2000 para los asistentes. Buscaba integrar la experiencia cultural con la agenda profesional. De igual forma, ferias comerciales han utilizado los descuentos negociados por el Buró para optimizar presupuestos. Mientras los espectáculos folclóricos añaden un toque distintivo que enamora a los visitantes.

Bondades de Guayaquil son diversas

La ubicación estratégica de Guayaquil, su clima tropical y su vibrante escena cultural son un imán para eventos. Las áreas al aire libre, como el Parque Samanes o la Plaza Guayarte, son ideales para festivales masivos, mientras los salones de hoteles como el Hilton o el Oro Verde ofrecen tecnología de punta para conferencias. La cercanía al aeropuerto facilita la logística, un factor clave para delegados internacionales.

El Buró también fomenta la sostenibilidad al promover proveedores locales y experiencias que resaltan la identidad guayaquileña, desde gastronomía hasta tradiciones. “Queremos que los asistentes no solo trabajen, sino que vivan Guayaquil”, añade el representante municipal. Este enfoque ha atraído eventos de talla regional, como ferias tecnológicas y cumbres empresariales, que dejan un impacto económico significativo en la ciudad.

El Buró de Convenciones invita a organizadores a aprovechar su apoyo gratuito para transformar ideas en eventos exitosos. Con ello se busca consolidar a la Perla del Pacífico como un referente en el circuito global de congresos y ferias.