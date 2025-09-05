Receta detallada de cerdo en salsa de champiñones: preparación paso a paso

El cerdo en salsa de champiñones es una preparación que combina sabor, textura y presentación, ideal para almuerzos o cenas formales. Esta receta, detallada paso a paso, explica qué ingredientes se necesitan, cómo se cocina y qué recomendaciones seguir para obtener un plato jugoso y lleno de sabor. Fue elaborada este viernes 5 de septiembre de 2025 por especialistas en cocina casera y gourmet, como parte de una recopilación de recetas ecuatorianas de fácil aplicación.

Ingredientes básicos para la preparación

Para preparar cerdo en salsa de champiñones, es importante seleccionar ingredientes frescos y de calidad. A continuación, el listado principal:

1 kg de lomo de cerdo , cortado en medallones o tiras

, cortado en medallones o tiras 200 g de champiñones frescos , laminados

, laminados 1 cebolla blanca picada en cuadros pequeños

picada en cuadros pequeños 2 dientes de ajo finamente picados

finamente picados 1 taza de crema de leche (nata)

1 taza de caldo de pollo

1 cucharada de mostaza

Sal y pimienta al gusto

al gusto 2 cucharadas de aceite de oliva

Perejil fresco picado para decorar (opcional)

Este platillo puede acompañarse con arroz blanco, papas al vapor o vegetales salteados, dependiendo de la ocasión.

Paso a paso: preparación del cerdo en salsa

Sazonar la carne: Condimentar el cerdo con sal, pimienta y una pizca de mostaza. Dejar reposar por 10 minutos. Dorar la carne: En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva y dorar el cerdo por ambos lados hasta que esté bien sellado. Retirar y reservar. Sofrito base: En la misma sartén, agregar la cebolla y el ajo. Cocinar por 3 minutos hasta que estén transparentes. Agregar champiñones: Incorporar los champiñones laminados y cocinar durante 5 minutos hasta que liberen su jugo. Integrar líquidos: Añadir la crema de leche, el caldo de pollo y el resto de la mostaza. Mezclar bien. Incorporar el cerdo: Devolver la carne a la sartén y dejar cocinar a fuego medio por 15 minutos, o hasta que la salsa espese ligeramente. Rectificar sabor: Ajustar sal y pimienta si es necesario. Servir caliente, decorado con perejil fresco y acompañado del acompañante elegido.

Recomendaciones y técnicas para un mejor resultado

Tipo de carne : Se recomienda usar lomo de cerdo o solomillo , por su textura tierna y rápida cocción.

: Se recomienda usar , por su textura tierna y rápida cocción. Champiñones frescos vs. enlatados : Los champiñones frescos aportan mejor textura y sabor; si se usan enlatados, deben enjuagarse bien antes de utilizar.

: Los champiñones frescos aportan mejor textura y sabor; si se usan enlatados, deben enjuagarse bien antes de utilizar. Reducción de la salsa: Para una salsa más espesa, se puede dejar reducir sin tapa durante los últimos 5 minutos de cocción.

Este tipo de receta es ideal tanto para comidas familiares como para ocasiones especiales. Al tratarse de una preparación cremosa, la salsa de champiñones realza el sabor del cerdo sin sobrecargar el paladar.

Aporte nutricional y opciones de sustitución

El cerdo en salsa de champiñones proporciona proteínas de alta calidad y grasas saludables si se controla el uso de crema. Para opciones más ligeras, se puede sustituir la nata por yogur natural sin azúcar o una mezcla de leche descremada con maicena.

Asimismo, puede adaptarse a una dieta sin lactosa utilizando crema vegetal o de soya.

Este plato se mantiene bien en refrigeración hasta por 48 horas y se puede recalentar sin que pierda sabor o textura.

Conclusión

El cerdo en salsa de champiñones es una receta completa, fácil de preparar y con un resultado gourmet. Ideal para quienes buscan platos sabrosos sin complicaciones, puede personalizarse según los ingredientes disponibles y preferencias alimenticias. Su preparación paso a paso asegura una ejecución precisa, tanto para principiantes como para cocineros con más experiencia.